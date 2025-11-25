國內化妝品首檢出蘇丹紅 「古寶」潤唇膏已攔截未流出

歐萊德董事長葛望平宣布，「陪伴我們最久的2款產品，今日永久停產。」

國內化妝品大廠歐萊德董事長葛望平，25日下午召開記者會宣布，旗下20多年品牌男用養髮液與女用養髮液，因為含有蘇丹紅，即日起停產，並聲稱是上游廠商新加坡Campo Reacher公司，在原料中違法摻雜蘇丹紅，所幸所有受影響的成品跟半成品都在工廠完整封存，沒有流入市面。

葛望平表示，「沒有一瓶疑慮批次的產品在消費者手上，外銷的3306瓶也全部在中轉倉，即刻攔截召回。」

桃園衛生局兩度進入工廠查核，已經盤點確認。而同樣捲入蘇丹紅風暴的，還有這款「古寶亮澤修護潤唇膏」，是位於台南的無患子生技公司的產品，衛生局到場將問題唇膏封存，數量將近6千支。

業者聲稱，發現問題就先主動通報並下架，也會接受消費者退貨退款。

無患子生技開發公司研發經理莊雅雯說：「無論你以前買到哪一個批號的產品，我們都會全數做退款，或是購物金的折抵。」

台南市衛生局副局長林碧芬說明，「古寶亮澤修護潤唇膏，批號為125D12，該批號共生產6千支。」

雖然歐萊德和無患子公司都表示，相關有疑慮批次產品已全數封存，市售產品都是安全無虞，並且喊冤，新加坡原廠一再堅稱原料沒問題，也提出不含蘇丹紅的證明，國內業者質疑是國際型詐欺案。

不過食藥署持續追查原料進口商亦鴻公司，到24日為止，供應下游共12家業者，涉及了18項商品，將移送地檢署偵辦，釐清是否蓄意添加，也發文請新加坡政府協助調查。