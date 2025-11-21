國內化粧品驗蘇丹紅！醫示警1類產品注意

▲食藥署公布，國內有化粧品被檢出蘇丹紅。（示意圖／取自pexels ）

[NOWnews今日新聞] 食藥署公布國內化粧品首次檢出蘇丹紅；而相關14家業者食藥署要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售。而皮膚科醫師邱品齊說，蘇丹紅在食品不能添加，其中最大的問題是，吃進去後會經過腸道代謝產生致癌化學物質，會有致癌的問題，以唇類的化妝保養品可能會要留意；提醒民眾，天然的東西香味與顏色都無法持續太久，若顏色、香味持續很久，可能就不是純天然。

針對化粧品檢出蘇丹紅，食藥署也公布相關業者，並要求清查。不過，化粧品內含蘇丹色素對人體的危害，邱品齊受訪時說明，化粧品不能添加蘇丹紅4號，主要是擔心怕被吃進去。

邱品齊說，此次問題在於原料商違法加入蘇丹色素4號，卻誤以為是自然萃取，最怕就是護唇產品會被吃進去，因為吃進去後腸道代謝時會產生致癌化學物質。醫師表示，這部分消費者要小心，宣稱植物性色素產品，卻加入了工業色素。

▲食藥署公布，有14家業者化粧品原料含禁用色素。（圖／食藥署提供）

天然產品容易褪色 醫：若持續很久要懷疑非天然

邱品齊表示，以卸妝膏這類外用產品的風險相對低，但因為很多細節還沒有很明瞭，但衛福部訂定的規範中蘇丹色素2號、4號已經被禁用。無論皮膚、黏膜都不應該加入，特別是皮膚使用的，特別是小朋友也可能因此吃到。

天然的容易褪色、且不鮮豔。邱品齊指出，民眾要知道商品是否踩雷不容易，要透過食藥署整理踩雷的廠商有哪些，並盡快回收。

邱品齊提醒，民眾宣稱天然的東西，常顏色跟香味都不能持續太久，若用的東西香味持續很久就要懷疑並非天然。

