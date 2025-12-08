國內喊衝、國外保守 主計處估明年經濟成長仍有3 IMF、ADB預測值則「保2」
針對明年經濟成長率，相較於國外預測，國內主要機構普偏更為樂觀。（圖片來源／信傳媒編輯部）
年終將至，對明（2026）年台灣經濟展望也陸續公布。國內機構對於AI熱潮較為樂觀，可望持續帶動台灣總體經濟向前，其中主計總處預測值破三最為樂觀；至於智庫則另提醒台美關稅、232條款調查以及中國產能過剩等不確定因素仍存，經濟預測值處2.6%左右。
相比之下，IMF 等國際機構的預測模型較為宏觀且更新頻率較慢，對單一產業（AI）的短期爆發力估計較為保守，明年預測值多為2％出頭。
主計處：AI帶動出口投資，成長仍「保三」留意美國關稅變數
在AI需求推升下，行政院主計總處近期上修今年經濟成長率至7.37%，並在高基期之下，仍預測2026年（明年）經濟成長率可達3.54%，相對樂觀。
主計總處的上修主因仍是AI相關產品帶動出口與投資動能。官員指出，雲端服務業者資本支出持續擴大，帶動台灣晶片、伺服器及零件等需求，此趨勢明年仍存，因此在今年經濟成長率7%以上的高成長基期下，明年仍有3%以上的好表現。
同時也指出，明年預測值其實採「偏保守」態度，因台美關稅與半導體相關貿易限制（含232條款調查等不確定性）尚未明朗，如果拍板後的關稅未帶來太大衝擊，明年經濟成長率仍可望繼續上修。
（製圖／李海琪；資料來源／採訪整理、新聞報導與官方報告）
中經院、台經院：高基期下回落，台美談判與AI投資續航成關鍵
中經院（CIER）在最新一輪預測中，估台灣2026年成長率為2.55%，並直指「今年高基期」使明年增速回落較明顯；同時仍需關注美中緊張與貿易談判進展，因談判往往推進緩慢、結果具不確定性。
至於中經院院長連賢明近期也將明年景氣焦點收斂為三大變因：第一是台美貿易談判後續走向；第二是中國產能外溢對傳產競爭力的壓力；第三則是全球AI投資動能強弱（但他判斷不至於出現「AI大泡沫」）。
同一場談話中，他也提到匯率可能偏升，並給出明年新台幣匯率平均價位約29.42元的看法。
台經院則在11月發布「2026台灣總體經濟預測」，估明年GDP成長率為2.60%，同樣以「基期偏高」與美國關稅效應延續、全球貿易放緩為主要掣肘。
不過，台經院也認為AI發展仍將支撐投資與出口，只是民間投資與淨出口對成長的邊際貢獻將低於今年。內需方面，台經院預期受企業獲利帶動薪資與股利、以及政策刺激等因素，消費可望逐步回溫，並預測2026年民間消費成長率約2.00%。
兩國外機構預測值「保二」，ADB：出口轉弱、內需續疲
國外機構部分，亞洲開發銀行（ADB）在9月30日發布的最新《亞洲發展展望》中，將台灣今年經濟成長率預估由3.3%大幅調升至5.1%，明年經濟成長預估則由3%下修至2.3%；國際貨幣基金（IMF）10月發行的《世界經濟展望》則預測台灣明年經濟成長為2.1%。
亞銀指出，隨著出貨效應消退、美國加徵的20%關稅上路，台灣今年下半年出口成長可能放緩，但因台灣高階半導體缺乏可替代來源，加上人工智慧相關產品需求暴增，有助抵銷頹勢；而內需部份，預料下半年仍將疲弱。
至於下修明年理由主要是內需將持續疲弱，美國限制性貿易政策將壓抑出口需求。亞銀認為，2026年美國關稅對經濟的全面影響可能更為明顯，AI投資熱潮也可能放緩。
此外，美國、中國大陸和日本持續推動生產高階晶片，不利台灣的優勢。
另外，2026年的風險則有政府支出增加，當局計劃將國防支出調高23%，占GDP達約3.3%；以及政府提供最高186億美元的特別預算，用於補助受美國關稅衝擊的家庭和產業。
報告中也下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，原因是隨著川普關稅生效，上半年的穩健成長將開始鬆動；美國關稅已處在歷史高檔，貿易不確定性也居高不下，對新興亞洲和太平洋前景的影響正逐漸成形。
因此，亞銀將涵蓋中國大陸、印度和南韓在內46個成員的「新興亞洲」，今年經濟成長預估由4月預測的4.9%下修到4.8%，明年經濟成長預估則由4.7%下修到4.5%。
