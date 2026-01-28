國內囊性纖維化罕病例可能被低估 呼吸道首當其衝

台灣人常會忽略、卻攸關生命的疾病，那就是罕見疾病囊性纖維化（CF）。台北榮總二十八日表示，囊性纖維化是一種第七對染色體長臂上囊性纖維化跨膜調節因子（CFTR）基因突變所引起染色體隱性遺傳疾病。基因突變發生時，分泌物變得濃稠，導致呼吸、消化及生殖等功能異常，台灣病例極少可能被低估！

北榮兒童胃腸科主任林裕誠指出，囊性纖維化在腸胃道症狀表現，常會影響胰臟外分泌功能，造成脂肪消化吸收不良，以致干擾生長及免疫力，進而降低肺部功能，整個過程環環相扣。兒童感染科醫師賴昭誠表示，由於台灣尚未將囊性纖維化納入常規篩檢，仍有不少患者可能未被及早發現。

廣告 廣告

兒童遺傳內分泌科主任陳燕彰強調，隨著近年全基因檢測普及化，囊性纖維化隱性遺傳基因更易被發現，實際罹患人數可能高於原先預期。

囊性纖維化影響全身遺傳性疾病，通常呼吸功能首當其衝，臨床上，部分患者症狀不典型，新生兒時期因為胎便阻塞、胰臟炎或反覆電解質異常而被懷疑；隨著年齡增長，常見症狀包括反覆肺部感染、氣喘、慢性鼻竇炎，以及胰臟功能不全造成營養吸收不良、發育遲緩。此外，部分患者可能出現肝功能受損或不孕等。

囊性纖維化發生率與族群高度相關，歐美白人族群中約每三千二百名新生兒即有一名患者，帶原率更高達二十五分之一。然而，台灣及東亞等地區，長期被認為極為罕見，目前全台通報病例僅十八例，台灣病例極少可能被低估，目前尚未納入新生兒篩檢，醫師診斷仰賴臨床警覺性。

北榮兒童醫學部長期追蹤照護五名囊性纖維化患者，其中四名為台灣籍患者、一名為外國籍病人，年齡分布自十歲至四十歲。最早接受治療的患者已追蹤逾十二年，目前肺功能穩定、無需使用氧氣輔助，生活品質接近一般人。

出現五種警訊應懷疑是否為囊性纖維化，包括新生兒胎便阻塞、不明原因低血鉀、反覆或原因不明胰臟炎、反覆肺部感染、慢性或反覆性鼻竇炎等。北榮囊性纖維化跨科照護團隊召集人楊佳鳳呼籲，唯有將囊性纖維化納入新生兒篩檢，才能真正落實「早期診斷、早期治療」，若是未在疾病初期建立完整肺部照護，患者可能於中年即面臨肺臟移植等高風險治療。