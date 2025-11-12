國內外團隊預約參訪岸內影視基地

推廣岸內影視基地，多組劇組和業者近期將至基地實地參訪，十一月底日本電影公司更排定現勘。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

推展岸內影視基地，文化局參與創意內容大會市場展，以台灣首座中央與地方共同推動的時代片場為亮點，並透過台南影視支援中心協助，多組廠商表示有意與影視支援中心合作，至基地現勘，預計約有十組業者將於近期至岸內影視基地參訪。其中，日本電影公司已預定於十一月底至台南現勘，泰國劇組也表示高度興趣，文化局希望吸引更多國內外影視專業團隊至台南拍攝，並開創多元觸角創作合作可能。

文化局表示，影視中心團隊與來自台、日、韓、泰、法、美、菲律賓、馬來西亞、印尼及蒙古等十個國家，共約一百組相關團隊，詢求與市府合作可能性，內容涵蓋劇本開發、電影與影集拍攝、節目製作、音樂創作、搭景合作、媒體互動裝置、國際交流參訪及協拍經驗分享等多元主題，展現岸內影視基地在跨域合作及國際交流上的潛力與吸引力，也希望深化與國內外產業鏈合作關係，除攜手打造台灣影視製作新動能，更開啟與國際合作新局。

旅美廿年、具豐富國際製作經驗，曾參與馬丁‧史柯西斯執導的電影《沉默》、艾美獎得主楊維榕執導的《虎尾》、Netflix影集《怪奇物語４》特效資深製片陳薏如，分享多項海外拍攝經驗，並提出對台灣影視產業發展的具體建議，表示早已關注岸內基地，未來將親自安排時間前往參訪；另有影城業者對基地也提出獨家合作意願。