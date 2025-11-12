國內外團隊預約參訪岸內影視基地
記者林雪娟∕台南報導
推展岸內影視基地，文化局參與創意內容大會市場展，以台灣首座中央與地方共同推動的時代片場為亮點，並透過台南影視支援中心協助，多組廠商表示有意與影視支援中心合作，至基地現勘，預計約有十組業者將於近期至岸內影視基地參訪。其中，日本電影公司已預定於十一月底至台南現勘，泰國劇組也表示高度興趣，文化局希望吸引更多國內外影視專業團隊至台南拍攝，並開創多元觸角創作合作可能。
文化局表示，影視中心團隊與來自台、日、韓、泰、法、美、菲律賓、馬來西亞、印尼及蒙古等十個國家，共約一百組相關團隊，詢求與市府合作可能性，內容涵蓋劇本開發、電影與影集拍攝、節目製作、音樂創作、搭景合作、媒體互動裝置、國際交流參訪及協拍經驗分享等多元主題，展現岸內影視基地在跨域合作及國際交流上的潛力與吸引力，也希望深化與國內外產業鏈合作關係，除攜手打造台灣影視製作新動能，更開啟與國際合作新局。
旅美廿年、具豐富國際製作經驗，曾參與馬丁‧史柯西斯執導的電影《沉默》、艾美獎得主楊維榕執導的《虎尾》、Netflix影集《怪奇物語４》特效資深製片陳薏如，分享多項海外拍攝經驗，並提出對台灣影視產業發展的具體建議，表示早已關注岸內基地，未來將親自安排時間前往參訪；另有影城業者對基地也提出獨家合作意願。
其他人也在看
【11月話題韓劇TOP 10】超多新劇開播 排名大洗牌！《操控遊戲》奪第3、《親愛的X》竟然不是第一...冠軍是這部熱播夯劇！
一轉眼2025年倒數不到兩個月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月眾多新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年11月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多10月韓劇熱播中，許多11月新劇陸續登場，《許願吧，精靈》、《百次的回憶》等劇是近期熱門話題韓劇，趕緊一起來看1!月話題韓劇榜單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
楊謹華演網紅被黑粉盯上！預約問鼎明年金鐘影后《看看你有多愛我》5大看點整理｜播出時間、平台整理
楊謹華在新劇《看看你有多愛我》中飾演一對雙胞胎女孩的母親，兩個性格迥異的女兒由林思廷與詹子萱演出。其中，林思廷飾演的網紅女孩凱希因為一齣「假失蹤、真綁架」的風波，母子三人之間的愛恨情仇史一口氣被揭露在社群網路上，還會加上阿嬤攪和進來這場家庭風暴！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
灑狗血羅曼史！韓劇《親愛的X》開播好評價 一口氣追四集停不下來 「絕世惡女」金裕貞周旋5男多角戀 《鬼怪》導演最新力作｜演員介紹
10月即將結束，進入最終倒數，11月有不少新劇陸續公開，其中一部《親愛的X》掀起觀眾們的期待感！該劇為一檔暗黑驚悚+愛情狗血漫改劇，真人版選角，確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛、黃寅燁等吸睛卡司主演，該劇更由名導李應福執導，強大的編導+演員黃金陣容，可以說是非看不可了！《親愛的X》即將在11/6首播，官方也在近日公開長達4分多鐘預告，金裕貞一次周旋5男瘋出新高度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前
Netflix Top 1 驚悚劇《你旁觀的罪》6大劇情演員看點！全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇…聯手行兇謀殺！展開無法預測反轉劇情...
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，改編自日本小說家奧田英朗2014年的作品《直美與加奈子》，由《皇后的品格》、《惡鬼》的李靜琳導演執導，金孝庭編劇執筆，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
曾敬驊傳挑劇本 製作人為搶人放大絕：不演就賣韓國
製作人麻怡婷透露，過去從未與曾敬驊合作過，但當她一看到劇本，腦中鎖定的男主角人選就非他莫屬。深知曾敬驊「很挑劇本」的她，為了成功邀請他出演，竟向當時的經紀人放話：「如果曾敬驊不演，我就把劇本賣給韓國！」麻怡婷笑稱這段過程「確實有點情勒他當時的經紀人」。...CTWANT ・ 1 天前
Disney+《操控遊戲》韓劇線上看5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派 打造現實地獄！
11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
魔王前女友狂踩底線！李玲葦怒「穿男友襯衫做早餐」誰都會不爽
胡宇威、李玲葦、姚以緹在公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）陷入「三角修羅場」，上演當代戀愛最危險關卡，當「現任小綿羊女友」撞上「魔王級前女友」，姚以緹笑言：「我的出場對艾蜜莉（李玲葦 飾）來說根本是核彈級別。」中時新聞網 ・ 1 天前
胡宇威劇中前女友「核彈級現身」 現任崩潰：到底是前任還是現任
胡宇威、李玲葦、姚以緹三人情感糾葛在《就算一個人也可以好好的吃飯2》中全面爆發，第二部劇情迎來「三角修羅場」高潮，讓愛情從療癒走向灼熱拉扯。姚以緹飾演的「前女友范湘」以魔王級氣勢登場，一早穿著胡宇威襯衫在廚房做早餐，暗示過往親密回憶，逼得李玲葦飾演的「現任艾蜜莉」在心中崩潰喊：「你們到底是前任還是現任？」姚以緹笑說：「我的出場對艾蜜莉來說根本是核彈級別！」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
女神黑化！《親愛的X》金裕貞演活「反社會惡女」登7國串流No.1
韓國女星金裕貞在新劇《親愛的X》中飾演「反社會惡女」，外表美麗卻內心狠毒，為達目標不擇手段，與金永大上演一段驚悚殘酷的愛情故事。金裕貞突破清純形象的演出獲得觀眾好評，該劇更登上包含台灣在內的七個國家串流榜首！另一部韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮與李瑜美主演，講述兩位家暴受害者共同向施暴者展開極端復仇的故事，劇情精彩刺激，讓觀眾看得停不下來。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
Joeman情緒爆炸突宣布停播《對決》！ 坦言感到厭倦
台灣知名YouTuber Joeman於11月10日宣布，將停播他頻道中的招牌單元《Jo是要對決》。在這一系列中，Joeman坦言自己對於拍攝美食對決感到深深的倦怠，並表示這一決定是他經過深思熟慮後做出的。他回顧最初製作節目時，因為缺乏名氣而沒有商業合作，經常面臨財務壓力，隨著節目的成長，雖然獲得了不少支持，但他也因此感受到巨大的壓力。中天新聞網 ・ 1 天前
《想見你》團隊新作爆紅！曾敬驊演殺人魔大受好評 李沐要克服心魔
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（10）日在第62屆金馬影展舉行世界首映，首映票券在開賣當日即售罄，現場湧入大批影迷與媒體到場支持當天於世界首映的映後現場氣氛熱烈，觀眾對影集的故事節奏與影像氛圍讚譽有加，紛紛表示迫不及待想在Netflix上看到後續劇情。觀眾掌聲不斷，映後更有觀眾表示「是今年最期待的台劇！」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
百億韓元蒸發！李英愛、馬東石雙劇讓KBS年度大翻車
韓國KBS台為慶祝創社52週年，推出李英愛主演的《恩秀的好日子》和馬東石主演的《十二使者》，兩部韓劇雖然都有大明星、高額投資，但韓媒《mediatoday》卻指出，兩部作品以巨額虧損收場，據傳公司內部對管理層批評聲浪不斷。韓媒報導，去年9月播畢的《十二使者》虧損約18億韓元（約台幣3831萬元），今自由時報 ・ 1 天前
《好運來-EP230精彩片段》苦毒沒斬婕 樂樂霸救愛女？
四季線上/陳玲慧報導墮胎過度導致流產卻怪罪無辜女童，會不會太過份了？江玉婷 (蕭晴曦 飾) 不管如何道歉，蔡佩婕 (程雅晨 飾) 都不放過她。不但裝神弄鬼嚇她，還用各式各樣不當體罰來凌虐江玉婷。最後因逼江玉婷寫悔過書，且罰她不准吃飯事情大爆發。江弘軒 (吳政澔 飾) 會不會容忍蔡佩婕的荒謬行為？林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和蔡好運 (侯怡君 飾) 又會如何替江玉婷討公道？一定要追劇喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》再加入新角色？「熟悉背影」大秀舞姿網友狂猜 呼聲最高是她！林柏妤加入《好運來》軋一角！與「雙胞胎姊妹」蘇晏霈合體？兩人互動洩密了更多四季線上報導《好運來-EP230精彩片段》母子起疑 認出高海生？《好運來-EP230精彩片段》家庭日大反轉 曉剛捉到鬼？《好運來-EP230精彩片段》婚禮辦起來 成婷抗魔？四季線上影視 ・ 1 天前
佘詩曼霸氣回歸！竟被粉絲喊「媽媽」超傻眼 獲知真實原因後笑了
港劇《新聞女王2》時隔兩年強勢回歸，開播氣勢如虹，立刻攻占多個排行榜冠軍。不少粉絲守在螢幕前搶先收看，沒想到飾演女主角「文慧心」的佘詩曼親自上線突襲聊天室，和粉絲們同步追劇。鏡報 ・ 1 天前
曾敬驊新作將「燈」上台北101！曝演暴雨殺人魔最難的點
Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》昨（10）日在第62屆金馬影展舉行世界首映，首映票券在開賣當日即售罄，影廳座無虛席，主演群曾敬驊、李沐、江齊、程予希與製作團隊首度帶著作品在大銀幕上與觀眾見面，現場星光熠熠、氣氛熱烈。主演群與主創團隊一同出席金馬舞台訪談與映後座談，正式揭開這部年度壓軸暗黑話題影集的神秘面紗。中時新聞網 ・ 23 小時前
《好運來-EP230精彩片段》家庭日大反轉 曉剛捉到鬼？
四季線上/陳玲慧報導虎毒不食子！商業間諜執行任務差點害死養子？陳佩茹 (林筳諭 飾) 帶黃宜瑞 (劉星宇 飾) 去探望江芸菲 (顏曉芸 飾)。黃宜瑞差點被病患燙到，幸好陳佩茹救了愛子。江芸菲問起黃宜瑞為何沒有安慰親媽？江芸菲這才知道陳逸凱早已變了。陳佩茹和黃瑞達 (傅子純 飾) 好心約陳逸凱 (吳東諺 飾) 參加家庭日。沒想到陳逸凱的心機被陳曉剛 (王燦 飾) 和陳曉慧 (賴芊合 飾) 看穿。黃宜瑞上台遇到重物掉落，會導致什麼意外？今晚強力鎖定！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》王燦為救女險喪命！林筳諭真情認父網友讚「曉剛是好爸爸」林筳諭《好運來》尋回失蹤兒甜喊「找到我的太陽了！」顏曉筠驚吐：另一個也在我手上更多四季線上報導謝瓊煖、蘇晏霈《豆腐媽媽》演母女被讚「全家顏值高」！她突補槍「這一句」嚇壞現場白冰冰演民視八點檔再翻紅！自豪領銜冠軍地位 突喊「即將老去」感動一票人網友挖出25年前《親戚不計較》片段！驚呼台詞「預言100%成真」：台灣拿下奧運舉重金牌四季線上影視 ・ 1 天前
川普又要告！怒指BBC惡意剪輯 要求公開道歉還求償10億美金
美國總統川普再度掀起國際風波，近日他透過律師團正式向英國廣播公司（BBC）發出法律威脅，指控該台紀錄節目《全景》（Panorama）惡意剪輯他於2021年1月6日國會暴動前的演說內容，要求BBC撤回節目、公開道歉，並賠償高達10億美金（約台幣309.8億元）。自由時報 ・ 1 天前
年度爆笑韓影《放飛旅行團》車銀優變宅男DJ 與姜河那、金英光組「最帥死黨團」 11/14全台上映
車銀優首度大銀幕主演，入伍前送給粉絲的珍貴告別作，不容錯過！放言 Fount Media ・ 1 天前
白敬亭「研究健美選手的備賽技巧」 曝內心真實想法：從不覺得自己是長得好看
白敬亭化身高冷卻深情的「桑延」，在《難哄》中與章若楠飾演的初戀「溫以凡」再度重逢，兩人從假裝陌生到情感回溫，演繹一段克制卻濃烈的愛情。多年未見的兩人陰錯陽差成為室友，當年未解的誤會隨相處逐漸化開，愛情也悄悄回到彼此心中。不同於一般甜寵劇的直白熱烈，《難哄》以細膩筆觸描繪情感拉扯，用壓抑與對望勾出最真實的思念與心動。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
尹昭德身體每況愈下預告「艱難決定」 女星一對視就想哭
尹昭德身體每況愈下預告「艱難決定」 女星一對視就想哭EBC東森娛樂 ・ 1 天前