國內外航司齊力拓點 共創中台灣觀光新高峰

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中國際航線布局持續擴大，展現中台灣躍升國際觀光門戶的強勁動能，成功將中台灣推向國際觀光舞台。在台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場的積極開發下，台中目前已建構出涵蓋日、韓、東南亞及港澳共26條國際航線。這張綿密的航網不僅縮短了台中與世界的距離，更象徵台中已準備好迎來國外旅客，帶動城市觀光品牌升級。

▲鏈結航空公司與觀光業者聯手將登機證效益放大推出優惠，亦同步串聯中台灣地方政府整合各縣市資源共同行銷。

市府觀旅局長陳美秀表示，台中的城市魅力已獲得國際航空市場認可。今年2月即將迎來星宇航空「台中－宮古島」定期航線，為旅客前往日本沖繩離島提供嶄新選擇，接續3月，將再開航星宇航空「台中－東京」、「台中－熊本」及台灣虎航「台中－沖繩」定期航線，進一步強化台中與日本城市間的空中連結。而隨著星宇航空將台中設為重點營運主場，「台中－釜山」航線也即將登場，台中正迅速成為亞太地區旅客的首選目的地。

觀旅局補充，除新航線陸續到位外，既有航線運能亦同步提升。真航空已將「台中－仁川」航線增為每週14班，提升往返韓國的彈性；澳門航空「台中－澳門」航線除有不定期加班機外，也預計於今(115)年夏季班表增為每週14班，顯示港澳市場穩定成長。此外，台中近期也有多項地標及節慶活動相繼登場，像是以台中河川流向世界之海為策展主軸，並打造六大全台首創展區的「台中海洋館」；打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地「台中綠美圖」；預計2月15日至3月3日（除夕休展）於台中市中央公園盛大登場的「2026中臺灣燈會」，都為台中城市觀光再添新亮點。

觀旅局強調，台中市政府積極推動國際城市行銷，航線的擴增是接軌國際的第一步，為了將流量轉化為產值，不僅鏈結航空公司與觀光業者聯手將登機證效益放大推出優惠，亦同步串聯中台灣地方政府整合各縣市資源共同行銷，打響中台灣多元觀光資源聲量，更積極赴台中直航城市辦理海外推廣會。再更值得期待的是，今（115）年9月台中將盛大主辦「第10屆TPO（全球旅遊振興機構）論壇」，屆時將吸引17個國家約131個城市的國際貴賓實地感受台中的魅力，提升台中在國際觀光地圖上的能見度。透過機場門戶效應，帶動在地住宿、餐飲及服務產業鏈，讓台中穩步邁向具備國際競爭力的觀光亮點城市。