國內大學註冊率「兩個世界」！10間滿招，這6校跌破「淹水線」

教育部今（29）日正式公布114學年度大專校院新生註冊率統計資料。在少子化浪潮下，各大專校院招生表現呈現兩極化，一方面，有10所學校達成100％滿招的佳績；另一方面，仍有6所學校註冊率未達六成的「淹水線」，其中國立台東專科學校以31.75％的數據全台墊底。哪些學校註冊率亮眼、哪些學校拉警報？《遠見》一文全解析。

大學註冊率勝利組：十校滿招、國立大學註冊率達八至九成

達到100％註冊率的學校當中，多數為國立大學，包括國內排名頂尖的清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學；私立院校則有中信金融管理學院和明志科技大學，另外還有三家學生數較少的宗教學校：一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院，在學學生總數分別為：69人、91人、30人。

大多院校的註冊率落在八至九成之間，著名學府如台大（99.32%）、政大（97.45%）、台師大（96.25%）的註冊率多維持在96%以上，國立大學中註冊率墊底的金門大學則是80.87％，顯示國立大學在招生上仍具備相當的支撐力。

國立技專在註冊率的統計資料則較為參差，前段班的台科大滿招、北科大也有高達99.14％的註冊率，還有如虎尾科技大學（92.62％）、雲林科技大學（95.18%）、臺北護理健康大學（92.62％）、高雄科技大學（92.51％）等校都有九成以上的註冊率，但墊底的台東專科學校註冊率僅31.75％，同樣是全國倒數第一。

私校方面，除去宗教學院，和滿招的中信金融管理學院和明志科技大學之外，註冊率最高的是逢甲大學的98.71％，此外中原大學的註冊率也達98.66％，中原大學另表示若加計教育部核定之資通訊擴充名額，該校在114學年度的實際註冊率為101.33％，並強調中原大學114學年度學士班就學穩定率達95.35 ％，居排名私立一般大學之冠。

114學年度公立一般大學新生註冊率前十高

排名

院校

註冊率

1

清華大學

100％

1

陽明交通大學

100％

1

成功大學

100％

1

中央大學

100％

5

臺灣大學

99.32％

6

中興大學

99.01％

7

體育大學

97.98％

8

宜蘭大學

97.54％

9

政治大學

97.45％

10

彰化師範大學

97.30％







114學年度私立一般大學新生註冊率前十高（扣除宗教學院）

排名

院校

註冊率

1

中信金融管理學院

100％

2

逢甲大學

98.71％

3

中原大學

98.66％

4

世新大學

97.74％

5

靜宜大學

97.47％

6

元智大學

97.08％

7

淡江大學

96.35％

8

輔仁大學

95.86％

9

銘傳大學

95.34％

10

馬偕醫學大學

95.08％



六校落入「淹水線」警戒區，數量為六年來最低

教育部曾將「全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率均未達60%」列為啟動私立大專院校退場機制、將學校列為「專案輔導」的指標之一，雖近年已經修改指標，列入財務狀況、學生受教權益等項目進行綜合評估，註冊率不再是專輔學校的指標，但六成註冊率仍被普遍視為警戒，並被稱作「淹水線」。

114學年度共有6所大專校院新生註冊率未達60%，總體來說落入淹水線的學校數量是近6年來的最低紀錄。相較於113學年度的9校，以及前兩年（112、111學年）均為19校的情況，入列學校數量已顯著減少。

在淹水線以下的學校，除全國墊底的台東專科學校（已連續四年低於警戒線）之外，還包括：南亞技術學院（50.51％）、育英醫護管理專科學校（50.41％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、台鋼科技大學（58.88％）、真理大學（59.41％，已連續三年入榜）。

對於註冊率低落，南亞技術學院校方回應表示，除少子化的大環境因素外，也有因配合校務發展而停招部分學制的班級數，所導致的影響；敏惠醫專則表示受護理科招生情況普遍不理想的大環境影響。

還想念這些學校該注意什麼？

至於未來仍規劃就讀這六間大專院校的學生與家長，該注意什麼？需要了解的是，從113學年度起，私立大專校院已無專案輔導學校，上述六所註冊率未達六成的學校也並未被列專輔，但註冊率若長期低落，仍影響校方財務狀況、系所運作，以及教育部補助。對於今年仍規劃入讀該六校的學生與學生家長而言，雖學校在近年還不會退場，但若招生狀況持續不理想，仍是要注意的警訊，也有減招、整併等可能性。

碩博士班招生警訊：54個班別掛零

除了大學部新生外，高階人才的招生也面臨挑戰。統計顯示，全台公私立大學共有54個日間部與在職碩博士班註冊率掛零，其中包含17個頂尖大學班別。台大有一個班別掛零，而中央大學則是掛零班別最多的學校。

大學退場潮已是蔚為討論的話題，近年陸續有私校走上退場，而學生的受教權也是很多相關人士所擔憂的議題。教育部則指出，目前已透過高教深耕計畫與私校退場條例引導學校調整規模與定位，未來將持續監控辦學品質，以確保學生權益。