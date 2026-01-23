國內廠商攜手2美商 打造軍規無人機

現場一口氣展示3架無人機，分別具備偵蒐、打擊能力，這是美國軍工新創公司Firestorm透過3D列印打造的主力無人機。因應現代戰爭，無人機是不可或缺的重要戰力，國防部要加大採購力道，國內業者也摩拳擦掌。

民間廠商正達戰術科技宣布，與美國的Firestorm以及Aerkomm進行三方合作，透過整合Firestorm的3D列印技術、正達的在地生產能力，以及Aerkomm的多域通訊與指揮控制，在台打造軍規無人機，建立非紅供應鏈。

廣告 廣告

Firestorm Labs CTO Ian Muceus表示，「當敵方鎖定並攻擊你的生產設施時，如果你的生產手段無法移動，你就會成為待宰羔羊。我們相信我們的Xcell解決方案，能為全球盟友提供具備韌性的國防製造態勢。」

Aerkomm CEO Louis Giordimaina指出，「將為台灣創造極大的機會，讓研發製造以及完整供應鏈都能夠在台灣落地發展。」

針對台美合作落實在台生產，Firestorm表示，台灣是重要盟友，致力協助提升國家韌性，降低戰爭的可能性，確保台海和平穩定。而Firestorm最大亮點，仰賴Xcell的行動製造平台，利用貨櫃運輸實現前線生產，克服後勤補給的劣勢，迅速交付武器裝備。

針對國軍將採購20多萬架無人機，正達證實，台美打造的無人機，會爭取訂單。

正達戰術科技董事長黃坤鑑強調，「它其實最主要優勢是它可以把它運送到戰場的前線，直接在前線、在幾個小時內，我們就造出無人機。國軍需要的部分，我們當然一定是優先的會去爭取，因為畢竟我們就是強調我們是在台灣在地生產。」

兩岸一旦發生衝突，我方是否具備在地生產、快速反應的能力，將扮演左右勝負的關鍵。國內業者透過與美方企業戰略合作，除了瞄準國際市場，也要為台灣國防盡一份力。