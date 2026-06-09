國內廠商進口農產品須詳實申報影響價格資訊 以維權益

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國內業者自國外進口農產品時，須詳實申報影響價格資訊，以利海關核估完稅價格。（圖：基隆關製作）

▲國內業者自國外進口農產品時，須詳實申報影響價格資訊，以利海關核估完稅價格。（圖：基隆關製作）

我國自國外進口的農產品不少，尤其一些高價的進口水果更是受到老饕喜愛；基隆關提醒進口業者，進口農產品如因品質異常、規格或交易方式特殊，導致實際交易價格低於一般行情，報關時務必據實申報原因，以便海關查明事實，維護自身權益。

基隆關指出，該關近來發現有進口人提領進口水果後，才主張實到貨物品質異常，例如草莓凍傷、過熟發酵、發霉等，抑或規格特殊，例如特別小顆的蘋果，或因交易方式特殊，例如賣方緊急請託進口人以優惠價格承接他人棄單等情形，因進口人在報關時，沒有據實申報原因，造成海關依正常交易模式，按一般貨物品質核估完稅價格。事後，進口人申請復查，常因無法舉證，使得海關仍維持原核估價格。

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基隆關呼籲業者，進口農產品如有實際交易價格低於一般行情的特殊情形，須在進口報單「申請審驗方式」欄填報代碼「8」，表示要申請文件審查，並於「其他申報事項」欄報明影響價格的資訊，例如到貨品質、規格或交易方式特殊等，且須檢附證明文件，以利海關核估完稅價格。

基隆關表示，若進口人對進口農產品申報事項仍有疑問，可主動向海關洽詢。