國內房價將有感下跌？房產專家點出3大轉折：殺價取量時機將現

不少民眾感嘆房價太高，根本買不起房子。不過，根據六都地政局同期，10月份六都建物買賣移轉棟數約1萬6989棟，比去年同期年減13.5%，並創2018年以來同期新低。月增率比9月份增加5.7%、今年1至10月累積交易量年減26.6%，創下歷年新高。對此，房產專家李同榮點出房市3大轉折，「殺價取量」的時機將浮現。

許多台灣民眾想買房子卻因高房價而買不起。（示意圖／pexels）

李同榮在臉書發文指出，2025年Q1房市交易量48,028棟，創九年來季交易量新低，全年預計26.5萬-27萬棟，也是九年來新低量，更是歷年跌幅最多的一年。這如同2016年第一季房市交易量創十多年新低，交易量觸底，幾乎已到窒息量，市場價格開始有多殺多現象，透過價格明顯鬆動，限貸政策可望逐漸局部鬆綁，觀望買盤信心上升，交易量自然緩升。

廣告 廣告

李同榮也預估，未來市場3大現象，賣方氣弱，殺價取量、房市降溫，政策可能局部鬆綁、多殺多，觀望買盤進場。李同榮還分析，全台交易量最壞時期將過，並舉出「殺價取量、政策局部鬆綁、觀望買盤進場」3大理由，預期未來半年房市將呈現「價格跌幅擴大、交易量遞增」格局。

房產專家李同榮點出房市3大轉折 。（圖／ 李同榮粉絲團/房產顧問 臉書）

李同榮提到，交易量回升有3點原因，第一，賣方氣勢轉弱，為促成交易必須降價，量能因而回升。第二，房市降溫帶動政策可能局部鬆綁，銀行貸款水位下降，換屋市場一旦房貸鬆綁，即便價格下跌，也能刺激交易回升；第三，市場將出現「多殺多」現象，部分投資客因價格下修面臨虧損而拋售，剛性自住與觀望買盤趁機進場，加上股市資金活絡，房市交易量因此逐步增加。

最後李同榮強調，所謂最壞時期將過，指的是交易量回升，不是價格上漲，反而是因價格明顯下跌才促使交易量增，而2026年房市仍然會籠罩在價格下修的陰影下，上半年跌幅會擴大，預期到Q4可望止跌，但適逢九合一大選前，政策關注下，房價只能止穩，不可能迅速反彈，六都交易量表現，桃園、台中表現較佳，六都房價表現台北最抗跌。未來半年房市將呈現「價格跌幅擴大、交易量遞增」格局。

延伸閱讀

新青安亂象叢生！明年7月到期 卓榮泰：不會以相同方式延長

房市新焦點！《佳鋐科匯》掀起南科菁英購屋潮

2字頭超香價 輕鬆買安南市心