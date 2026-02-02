國內新創破萬家 經濟部：逾2成屬五大信賴產業

經濟部今天(2日)發布2025年新創企業白皮書，並表示最新統計我國新創共1萬552家，不但有278家成功公開上市，還有2,300多家屬於五大信賴產業，比重達22.56%。經濟部強調將持續串聯新創產業與政策資源對接，尤其是「深科技(Deep Tech)」領域，透過這些高技術含量的新創企業，協助五大信賴產業深化技術與應用。

經濟部次長何晉滄指出，經濟部自2025年起每年發布新創企業白皮書，透過系統性整理分析，呈現台灣新創企業發展脈動。根據最新版白皮書，截至2025年底，台灣新創企業家數達到1萬552家，2025年出口金額達到新台幣1,479億，年增率達29.3%，成長市場以東南亞為大宗，成長率高達125.48%；其次是日本，年增率達46.73%，美國市場比重則為11.75%。

這1萬552家新創當中，不但已有278家公開上市，其在2024年獲得投資的金額也達到1,002億。何晉滄強調，儘管最新投資數據仍待統計，但從這幾年國際創投投資趨向保守來看，台灣對新創投資的表現相當亮眼。他說：『(原音)尤其很多國內大企業的創投，CVC就是企業創投，其實讓我們刮目相看，這也代表說大型企業他們也著眼於產業升級轉型的需要，把新創當作他們外部創新的來源，因為很多新創的創意、技術能量上面確實能讓很多大企業刮目相看。』

經濟部表示，新創熱門創業領域包括醫療、生技與電子硬體，且值得注意的是，國內新創企業已有朝五大信賴產業發展的趨勢，2025年有2,381家新創屬於五大信賴產業，佔比達22.56%。

經濟部強調，今年希望串聯更多新創產業與政策資源對接，並且加大力道培育創新，尤其是發展深科技(deeptech)，藉此來支援台灣五大信賴產業夥伴，協助深化其技術層級、應用，具體措施例如擴大小型創新研發以及人才等相關補助。(編輯：宋皖媛)