國內新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例 籲請民眾出現疑似症狀應儘速就醫

疾病管制署(下稱：疾管署)今(14)日公布新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，為60多歲外國籍女性，今(2026)年4月1日入境，4月3日出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，4月4日因發燒至醫院急診並收治住院，經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定，持續於一般病房治療中。衛生單位已匡列同行友人、醫院接觸者共21名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，並由衛生單位進行健康情形追蹤共21人及預防性用藥評估共3人。

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疾管署說明，依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計5例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2019年至2025年同期病例數（介於0-3例），近10年(2017年起)統計資料顯示，個案感染年齡以25-64歲及65歲以上為多（各占29.5%），其次為19-24歲（占21.3%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署指出，全球持續有流行性腦膜炎病例發生，疾病負擔最嚴重的地區為非洲撒哈拉沙漠以南，橫跨非洲中部的「腦膜炎帶」，於每年12月至隔年6月的乾季為流行期，主要菌株為C、W 及 X 型。越南近期疫情嚴峻，於去年爆發疫情累計 95例病例後，延續迄今，境內 A、B、C、W 及 Y 五種血清型皆流行，並導致多起死亡案例，當局已針對河內、河寧、老街及安江等地發布警報。日本今年迄今累計報告15例，以愛知縣為多。此外，英國今年爆發一起 B 型校園群聚事件，截至 3 月下旬已累計 21 例確診。另北美、歐洲及大洋洲等國則多為 B、C、W 及 Y 型引起之散發病例及小規模疫情。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切(親吻或咳嗽)或長時間接觸方可有效傳播，健康者中約5%~10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。另依據我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流行性腦脊髓膜炎感染高危險族群（包含持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染、居住或往返於流行地區者）可經由醫師評估後自費接種B型流行性腦脊髓膜炎疫苗、流行性腦脊髓膜炎4價結合型疫苗。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。