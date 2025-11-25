國內新增7例M痘！都是「青壯年男性」 符合條件快打2劑疫苗

【記者黃泓哲／台北報導】國內M痘疫情仍持續升溫！疾管署今（25）日公布，11月新增7例確診病例，都是本國籍青壯年男性，分布北部5例、中部與南部各1例，症狀包括皮疹、水泡及膿疱等。自2022年6月M痘列為第二類法定傳染病以來，全台累計504例，其中今年確診52例。疾管署強調，社區仍有疫情傳播風險，目前病毒型別皆為Clade IIb，尚未出現Clade I型病例。

全球M痘疫情也持續，至今年10月底已累計98國逾4萬8千例，造成186人死亡。歐洲、北美與東南亞近期病例增加，亞洲多國如中國、泰國、日本、香港、韓國及澳洲仍零星通報。WHO指出，部分國家出現無旅遊史的本土病例，顯示已有隱形社區傳播鏈。疾管署評估，一般民眾感染風險低，但有風險性行為者風險中等。

疾管署提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前就可能傳染，因此接種疫苗是最有效的預防方式。全台目前共有278家醫療院所提供公費M痘疫苗，建議符合條件民眾，如近1年有多重性伴侶、性交易或性伴侶曾罹患性病者，儘速完成2劑疫苗接種。至11月19日，全台已有103,749人接種至少1劑疫苗，其中72,958人完成2劑，仍有約3萬人待補第2劑。

疾管署同時呼籲，前往疫情流行地或高風險場域應落實自我防護，避免與不特定人士親密接觸。如出現皮疹、水泡、膿疱或發燒、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史與接觸史。民眾可至疾管署官網或撥打免付費防疫專線1922查詢接種及防疫資訊。

