國內新生兒總數創歷史新低 台南藍營議員籲政府打造少子化解方





免費營養午餐成了全國最夯議題！台南市議員蔡育輝、方一峰和議員參選人尤淨寬12日舉行記者會，高分貝向中央政府喊話，少子化是國家最大國安危機，蔣萬安送北市學子營養午餐全免的新春賀禮，藍白營市長跟進，連黃偉哲、陳其邁也急轉彎接力，中央政府應該聽到全國荷包緊縮家長的心聲，應該打造一套完整的少子化解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅，把錢花在刀口上，才能讓年輕人「足感心」。

蔡育輝、方一峰和尤淨寬共同舉行「少子化國安危機、營養午餐應該全國一致性，由中央編列預算因應」記者會，他們指出，內政部統計，2025結婚對數只有11萬對，出生的新生兒總數全年10萬人左右，對比60年代到80年代，一年出生的寶寶人數就高達3、40萬人比，現在的寶寶出生率簡直是「墜崖式」的狂跌，2026一年新生兒總數更預測可能只剩8萬，生不如死，這是多麼恐怖的國安危機。

行政院發言人多次騙人民說，衛福部有成立少子化辦公室，從2017到20025年共編列4400億元的預算，中央都有做事，結果，2026年1月衛福部長石崇良就坦言，衛福部實沒有成立少子化辦公室，那麼，錢去了哪裡？

議員們痛批，少子化是國家最重大的危機，政府居然能說謊，難怪年輕人不願結婚生子，因為經濟重擔壓垮年輕人對未來的希望。台北市長蔣萬安陸續推出免費喝牛奶、免費營養午餐等利童利家長的政策，中央政府不支持，黃偉哲市長不支持、陳其邁市長也說使用者付費，但在與論及全台縣市長一一接力跟進後，才急轉彎，台南高雄也要提供國中小學童免費營養午餐。

議員們說，少子化既然是國安危機，就不只是小小地方政府的事，中央政府應該從鼓勵年輕人結婚生子開始，現在萬物飆漲年輕人的薪水比父母那一輩還低，寧願養狗狗貓貓也不願養小孩，所以經濟壓力是年輕人最大的困境，中央政府應該對症下藥，擬定一整套完善的少子化國安解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅、國中小牛奶、營養午餐，一條龍的由中央編列預算，請地方執行，把錢花在刀口上，才能讓年輕人「足感心」！

