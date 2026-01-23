國內機票喊漲 恐重創澎湖觀光

華信和立榮兩家國內航空公司向民航局送交票價調整申請，這讓澎湖地方憂心成為壓垮旅遊業的最後一根稻草。（許逸民攝）

國內線機票價格26年沒有調整，由於成本不斷上漲，航空公司已經送件至民航局，申請調漲票價，對於對外交通依賴空運的澎湖來說自然引發地方憂心，擔心除了離島居民必要支出提高外，恐怕更會是壓垮澎湖旅遊產業的最後一根稻草。

澎湖縣長陳光復去年底就職3周年記者會上脫口說出，去年澎湖旅客人次從原本預計120萬人次，減少約11萬人，他歸咎是航空公司減少18萬個機位導致，顯見空運對於離島旅遊影響甚鉅。

澎湖當地有旅宿業者直言，國內航線票價比廉航出國還貴，一旦機票再漲，澎湖觀光等於直接被判死刑，而且重點是漲價了，還是一樣買不到票。

立委楊曜表示，國內航空公司雖然是民營企業，但是有負政府對離島居民交通權益保障的責任，如果實施浮動票價，會讓離島居民生活支出增加不確定性，在觀光旺季時也會墊高遊客到澎湖旅遊的成本，進而衝擊觀光發展。

現行國內線票價機制是民航局於民國88年11月，依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，103年僅針對燃油成本改採油價公式浮動調整。

華信及立榮兩大國內線航空公司，以國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，營運壓力持續加重為由，向民航局送交票價調整申請，其中華信希望票價至少調漲一成，目前正由民航局檢視審議中。

楊曜則在臉書發文說，20年來，台灣的最低基本工資已經翻倍了，國內航空票價除了油耗隨著國際燃油價格漲跌調整之外，其餘成本都是20幾年前核定的，要求漲價好像不是無理的要求，怎麼可能永遠不漲價呢？

但他建議，用減免相關規費的方式來降低國內航空公司成本，來代替調漲票價的訴求。且如果交通部同意漲價，應該同時檢討相關的航班臨時取消、併班以及非天候因素與機械故障的航班延誤旅客賠償事宜，保障乘客權益。