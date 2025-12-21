國內油價再降0.4元 汽油7個月來最便宜

國內油價連2週降價，98無鉛跌進「2字頭」，再寫7個月來最低價。台灣中油公司今(21)天公布，自明(22)天凌晨零時起，汽、柴油價格各下調0.4元。由於俄烏談判正在進行，外界認為若談判完成，市場將湧入更多原油。不過美國可能對俄羅斯進行全新制裁，以及封鎖委內瑞拉油輪，使得國際油價呈現下滑走勢。

本週汽柴油價格再跌0.4元，合計2週降價0.8元。中油92無鉛汽油來到26.4元，95無鉛跌穿28元至27.9元、98無鉛29.9元，為5月12日以來最低，而超級柴油為24.8元，則是6月16日以來半年新低點。台塑明天凌晨1點後同幅調低油價，92無鉛汽油26.4元、95+無鉛27.9元，98無鉛29.9元，超級柴油為24.6元，實際價格以各加油站公告為準。

國際市場正觀望俄烏和平協議進程，一旦達成和平協議，油市可能湧入更多原油，將使已經呈現飽和狀態的市場雪上加霜。不過外界預期美國可能即將針對俄羅斯執行進一步的制裁行動，再加上先前封鎖委內瑞拉油輪，可能會帶來供應鏈的風險，以致國際油價小幅回漲。不過整體而言，上週國際油價仍呈現跌勢。

截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油盤中一度來到每桶55.27美元，創2021年2月近5年以來的新低點，終場以每桶56.66美元作收，單週持續下滑1.36%；倫敦布蘭特2月期油收在60.47美元，週降幅1.06%；阿拉伯杜拜原油報價60.7美元，全週下滑0.81%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

