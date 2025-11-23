國內油價本週不調整 汽油價格連2週凍結
國內油價趨於平穩，台灣中油公司今(23)天公布，自明(24)天凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整。由於美國積極協調烏俄戰爭達成和平協議，而美國商業原油庫存下滑，多空交戰下使得國際油價走跌。
本週起，汽油價格連續2週「凍結」，中油92無鉛汽油維持27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，超級柴油價格也不變仍為25.5元。台塑明天凌晨1點後同樣不調整油價，92無鉛汽油27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油為25.3元，實際價格以各加油站公告為準。
美國一方面向烏克蘭施壓要求基輔接受由美方起草的停戰框架，一方面又要求企業在1限期內結束進行俄羅斯石油交易，以壓抑俄羅斯的石油出口收入。在外界對俄烏戰爭的和平談判產生期待時，促使國際油價下探。而美國能源情報局(EIA)統計，截至11月14日，商業原油庫存週減少340萬桶至4.242億桶，抵銷部分國際油價跌勢。
分析師指出，一旦和平談判啟動並取得實質進展，俄羅斯原油銷售與運輸受阻風險將顯著下降。現階段被各類制裁「卡在海上」或轉為浮動庫存的原油，未來有機會回流市場，令油價可能進一步向每桶50多美元區間靠攏。
截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油再度跌落在「60美元」關卡以外，以每桶58.06美元作收，單週下滑3.38%；倫敦布蘭特1月期油收在62.56美元，週降幅2.84%；阿拉伯杜拜原油報價62.87美元，全週微幅下挫3.12%。
中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，因此均不調整售價。今(2025)年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元，以協助穩定國內油價。
