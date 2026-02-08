國內油價漲跌各自表述 柴油貴0.3元9個月新高

國內油價漲跌不同，各吹各的調！台灣中油公司今(8)天公布，自明(9)天凌晨零時起，汽油價格調降0.2元，而柴油價格上漲0.3元，為9個月來新高。由於美國和伊朗正在阿曼展開會談，緩解市場對於地緣政治和軍事衝突的憂心，促使連漲5週的國際油價出現下滑。

本週起，中油92無鉛汽油跌至27.2元、95無鉛28.7元、98無鉛30.7元，超級柴油則上揚到26.6元，寫下去(2025)年5月份以來的新高價。台塑明天凌晨1點後同幅調整油價，92無鉛汽油27.2元、95+無鉛28.7元，98無鉛30.7元，超級柴油漲升至26.4元，實際價格以各加油站公告為準。

隨著伊朗暴力鎮壓民眾造成超過2萬人死亡之後，美國隨即針對伊朗發出軍事威脅，而伊朗當局終於軟化，同意在阿曼和美國展開會談。美方要求伊朗終止核子計畫、限制彈道飛彈，以及停止支持阿拉伯世界各地代理民兵。會談可能持續數日，進而緩解市場對於兩國可能爆發軍事衝突的擔憂。

截至上週末，紐約西德州中級原油3月期油終於回落，以每桶63.55美元作收，單週滑落2.55%；倫敦布蘭特4月期油收在68.05美元，週降幅1.83%；阿拉伯杜拜原油來到67.59美元，全週下挫0.89%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，不過為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽油吸收0.9元，因此汽油下調0.2元、柴油漲升0.3元。

