國內油價狂漲0.3、0.6元 汽油來到9個月最高價

國內油品降價稍縱即逝，本週汽油漲升到9個多月最高價。台灣中油公司今(2/1)天公布，自明(2)天凌晨零時起，汽、柴油各上調0.3元及0.6元。由於美國放話要加大施壓伊朗的力度，再加上美國本土遭受暴風雪侵襲，導致原油產量和出口一度受阻，引發市場對供應問題的憂慮，進一步推升三大國際油價持續揚升。

本週起，中油汽油價格來到去(2025)年4月28日以來最高價格，其中92無鉛汽油為27.4元、95無鉛28.9元、98無鉛來到30.9元；超級柴油價格26.3元，則是2025年9月8日來的高點。台塑明天凌晨1點後同幅調整油價，92無鉛汽油27.4元、95+無鉛28.9元，98無鉛30.9元，超級柴油為26.1元，實際價格以各加油站公告為準。

伊朗當局武力鎮壓示威民眾越演越烈，美國總統川普威脅將再次打擊伊朗，透過對運輸伊朗石油的船隻實施更多制裁，以刺激伊朗進行磋商以達成協議，進而推升紐約油價升至4個月以來高點。而美國本土遭遇冬季暴風雪影響，以致原油產量和出口短暫受阻，原油產量一度下滑達每日200萬桶的規模，約占全國總產量的15%，進一步導致國價油價持續上揚。

截至上週末，紐約西德州中級原油3月期油連續第5週上漲，以每桶65.2美元作收，單週上漲6.78%；倫敦布蘭特3月期油收在69.32美元，週漲幅5.22%；阿拉伯杜拜原油來到68.2美元，全週升幅6.54%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各大漲0.7元及0.6元，不過為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽油吸收0.4元，因此汽、柴油實際價格各上調0.3元及0.6元。

