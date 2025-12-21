國內油價連兩降 本周汽柴油各降0.4元

國內油價明天起再降0.4元，九八重回二字頭。(圖：台灣中油提供)

台灣中油和台塑石化，今天(21)相繼宣布，明天起國內汽柴油價格各降0.4元，中油92無鉛汽油每公升26.4元，95無鉛27.9元、98無鉛29.9元，這個數字是5月12日以來最低，而超級柴油為24.8元，則是半年新低點。台塑明天凌晨1點後同幅調低油價，92無鉛汽油26.4元、95+無鉛27.9元，98無鉛29.9元，超級柴油為24.6元，實際價格以各加油站公告為準。

由於俄烏談判正在進行，外界認為若談判完成，市場將湧入更多原油。不過美國可能對俄羅斯進行全新制裁，以及封鎖委內瑞拉油輪，使得國際油價呈現下滑走勢。國內油價也連2週降價，98無鉛還寫下7個月來最低價。本週汽柴油價格再跌0.4元後，合計2週降價0.8元。

台塑石化表示除了俄烏和平協議外，中國公布之經濟數據疲軟也促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2025年12月22日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.4元/公升、柴油批售價格0.4元/公升。

台灣中油也表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。