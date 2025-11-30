國內油價連2週不調整 國際油價小幅度走升

國內油價連續第2週不調價，汽油價格更是連3週不動如山。台灣中油公司今(11/30)天公布，自明(12/1)天凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整。而國際油價則因俄烏戰爭的有望達成和平協議、美國就業市場走弱，聯準會(FED)放出降息風聲影響，呈現小幅度的上揚。

本週起，中油92無鉛汽油維持27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，以及超級柴油25.5元。台塑明天凌晨1點後也不調整油價，92無鉛汽油27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油為25.3元，實際價格以各加油站公告為準。

廣告 廣告

烏克蘭和俄羅斯在美國的不斷斡旋之下，縮小雙方在和平方案上的分歧，外界紛紛預期可望達成和平協議，大幅降低地緣政治的風險溢價，帶動國際油價走高。而AI的應用衝擊到勞工市場，美國薪資處理機構(ADP)公布，截至11月25日過去4週，企業平均每週裁減1.35萬個職位。由於勞工市場轉弱，美國FED放出有意降息1碼(0.25%)的風聲，推升國際油價看俏。

截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油以每桶58.55美元作收，單週小漲0.84%；倫敦布蘭特1月期油收在63.2美元，週升幅1.02%；阿拉伯杜拜原油報價63.19美元，全週微幅上漲0.51%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格不調整，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。今(2025)年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。

原文出處

延伸閱讀