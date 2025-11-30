國內油價連2週不調整 國際油價小幅度走升
國內油價連續第2週不調價，汽油價格更是連3週不動如山。台灣中油公司今(11/30)天公布，自明(12/1)天凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整。而國際油價則因俄烏戰爭的有望達成和平協議、美國就業市場走弱，聯準會(FED)放出降息風聲影響，呈現小幅度的上揚。
本週起，中油92無鉛汽油維持27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，以及超級柴油25.5元。台塑明天凌晨1點後也不調整油價，92無鉛汽油27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油為25.3元，實際價格以各加油站公告為準。
烏克蘭和俄羅斯在美國的不斷斡旋之下，縮小雙方在和平方案上的分歧，外界紛紛預期可望達成和平協議，大幅降低地緣政治的風險溢價，帶動國際油價走高。而AI的應用衝擊到勞工市場，美國薪資處理機構(ADP)公布，截至11月25日過去4週，企業平均每週裁減1.35萬個職位。由於勞工市場轉弱，美國FED放出有意降息1碼(0.25%)的風聲，推升國際油價看俏。
截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油以每桶58.55美元作收，單週小漲0.84%；倫敦布蘭特1月期油收在63.2美元，週升幅1.02%；阿拉伯杜拜原油報價63.19美元，全週微幅上漲0.51%。
中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格不調整，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。今(2025)年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點，成交值4,715億元。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法人大逃殺29億！「這玻纖布大廠」卻活下來 法人掃貨3.4萬張、量能噴出24.8萬張...投資人笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（28）日加權指數收在27,626.48點，上漲71.95點，漲幅0.26%，三大法人合計賣超29.52億元。在法人資金推動下，玻纖布...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI浪潮點火PCB王國！台光電恐壟斷M9材料 專家點名「這8檔」將接棒：明後年載板恐缺貨潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股PCB族群因AI熱度升溫再度成為盤面明星，材料報價調漲更推動整體族群氣勢走強。被市場尊稱為「PCB女王」的統一投顧總經...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 2 小時前
金額比前一期還增加！00918公告最新配0.565元 12／17最後買進日
[Newtalk新聞] 季配高股息ETF大華優利高填息30（00918）今（28）日公告最新一季配息評價結果，每單位擬配發 0.565 元，不僅金額較前期增加 0.045 元，以今日 00918 收盤 22.52 元估算，本季的配息殖利率高達 2.51%。除息日預計在 12 月 18 日，投資人若想參與本次除息，最晚可在 12 月 17 日買進，本次股利將在明年 1 月 13 日發放。 掛牌已三年的 00918 追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918 自成立以來累計配息 10 次，並順利填息 7 次。強大的填息實力，更讓 00918 今年來定期定額戶數成長逾 7 成。若加計此次預計配發的 0.565 元，今年配息金額可望達 2.485 元。 近期，市場高度關注 AI 是否陷入泡沫化，造成台股在 27,000 點上下劇烈震盪。大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，AI 相關供應鏈經歷近 3 年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。 但郭修誠強調，這波下修與 2000 年的「科新頭殼 ・ 1 天前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 12 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 12 小時前
打入國際帶動Q3毛利回穩！「這檔」股價勁揚近11.2%收復月季線 法說展利多：需求抵銷逆風
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台泥（1101）日前舉辦法說會，公司看好明年中國水泥市場獲利有望改善，再加上台灣、土耳其、歐非需求抵銷了中國市場逆風，...FTNN新聞網 ・ 19 分鐘前
《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
━━ 關鍵發現 ━━★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxi遠見雜誌 ・ 5 小時前
〈熱門股〉台虹新產品引擎升火待發中 股價周漲29%創23年新高
FCCL 廠台虹 (8039-TW) 本周以包括高速銅箔基板及進入半導體領域開發案獲市場欽點出線，股價獲買盤介入拉出長紅棒，28 日收在漲停價 78.6 元，周漲 29.28%。鉅亨網 ・ 1 天前
漲勢大失控！「它」有AI大單加持10月EPS年增140% 本周3度衝上漲停、飆近30%遭列注意股
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導楠梓電（2316）近日因股價累積收盤價漲幅過高遭列為注意股，公司昨（28）日公告10月自結獲利710萬元，單月EPS為0.04元，年...FTNN新聞網 ・ 8 小時前