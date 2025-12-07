國內油價1個月來首漲 汽柴油各上調0.1元

國內油價在停滯2週後，本週起反轉上揚，為1個月來首次漲價。台灣中油公司今(7)天公布，自明(8)天凌晨零時起，汽、柴油價格各調升0.1元。由於烏俄和談再度進入僵局，石油輸出國組織和夥伴國(OPEC+)也宣布暫時不增產，再加上美國本週可望提出降息，以致國際油價再度走高。

本週起，中油92無鉛汽油漲至27.2元、95無鉛28.7元、98無鉛30.7元，超級柴油升為25.6元。台塑明天凌晨1點後同幅上調油價，92無鉛汽油27.2元、95+無鉛28.7元，98無鉛30.7元，超級柴油為25.4元，實際價格以各加油站公告為準。

美國在莫斯科舉行的烏克蘭戰爭和談，俄羅斯方要求烏軍全面退出頓巴斯地區，否則不排除武力奪取，導致雙方談判陷入膠著。石油輸出國組織和夥伴國(OPEC+)將暫停增加產量為期3個月，而且明(2026)年產量維持原樣，減輕市場對供過於求的隱憂。而美國聯準會(FED)本週降息機率大增，進一步支撐國際油價走升。

截至上週末，紐約西德州中級原油1月期油重回「60美元」大關，以每桶60.08美元作收，單週漲幅2.61%；倫敦布蘭特1月期油收高在63.75美元，週升達2.20%，來到11月18日以來新高點；阿拉伯杜拜原油報價64.5美元，全週上揚2.07%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，2025年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

