國內流感將升溫、日韓疫情嚴峻 兩類高風險族群快打疫苗

台灣流感疫情已連續8週下降，疾管署今天(2日)預估這1、2週疫情便會開始升溫，且日本、韓國流感疫情嚴峻，隨著年末聚會、出國旅遊頻繁，疾管署建議年長者與具潛在疾病兩類高風險族群盡快接種疫苗，以獲得完整保護力。

國內流感疫情持續降溫，疾管署2日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬7,162人次，與前一週相比持平；不過，重症、死亡病例仍多，上週新增24例重症、9例死亡，大多具慢性病史，9成以上未接種本季流感疫苗。在死亡個案中，出現本流感季年紀最小死亡個案，為北部5歲女童，無慢性病或潛在病史，未接種本季流感疫苗，因發燒、腹痛、嘔吐、全身痙攣等症狀就醫檢查發現肺炎，併發腦炎與心肌炎，入住加護病房，使用葉克膜治療，最後仍因急性壞死性腦病變造成心肺衰竭致死。

疾管署發言人林明誠表示，先前這波流感疫情自9月底達高點後一路下滑，已連續8週下降，上週則持平，疫情應該不會再下探。隨著本週氣溫降低，預估下一波流感疫情將在未來1、2週緩步上升，12月中旬明顯升溫，在農曆春節前後達高峰。隨著年末聚會活動頻繁，疾病傳播風險升高，他呼籲年長者與具潛在疾病兩大類高風險族群應盡快接種疫苗。他說：『(原音)再來會有寒假、過年，出國旅遊跟南來北往會比較多，如果到時候再呼籲我們怕來不及，因為打疫苗的話，大家也知道要2個禮拜之後才有充足的保護力，所以現在我們就希望告訴民眾能夠在這個時間點就要去打疫苗，當然打疫苗的話，誰最需要打？高風險族群，高齡的，不然就是具有潛在疾病的。』

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前鄰近國家日本、韓國的流感疫情均快速上升；其中，日本疫情高於近4年同期，比往年提前1個月進入高峰，病例數以宮城、福島及岩手縣為多；韓國病例近幾週也快速增加，高於近6年同期，比往年提前2個月進入高峰。

專家分析日本流感大爆發與A型流感病毒H3N2變異株「K分支」竄升有關，台灣檢出率也已近9成。林明誠說，台灣7月便檢出「K分支」，隨後占比一路攀升，但國內疫情至9月底達高點後便持續下降，顯見「K分支」對國內疫情影響不大。 郭宏偉則表示，目前全球流行的流感病毒株均為「K分支」，建議國人前往日、韓旅遊前先接種疫苗並戴口罩，加強自身防護。

今年公費流感疫苗打氣旺，根據疾管署統計，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次。林明誠說，目前尚有約30多萬劑，加上疾管署近期增購的15萬劑，疫苗調度應該沒有問題。(編輯：宋皖媛)

