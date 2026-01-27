國內流感就診破11萬人次 疾管署：冬季反常未見大流行（示意圖/本報資料照）

流感疫情持續升溫，疾管署今日公布，國內上周類流感門急診就診破11萬人次，較前一周上升近4％，並新增14例流感併發重症及5例死亡。疾管署長羅一鈞表示，流感疫情增幅趨緩，反常未見冬季大流行，創下4年同期最低，估高峰就診人次下修至12萬；由於K分支占比下降、B型流感漸上升，下一波將觀察春節後開學季，是否因B流帶來流感小高峰。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上周國內類流感門急診就診計11萬501人次，較前一週上升3.9％，略微上升，急診就診病例百分比達10.3％，與前一週持平，低於流行閾值，主要流行病毒株以A型H3N2占8成最多。

疾管署例行記者會。（李念庭攝）

郭宏偉說，上周新增14例重症及5例死亡，本流感季共累計472例重症、93例死亡，以65歲以上長者、具慢性病史者為多，且高達87％未接種本季流感疫苗。國際流感疫情部分，日、韓活動度略為上升，中國、香港、新加坡處相對高點、上下波動，全球主要流行型別為A型H3N2。

疾管署長羅一鈞表示，上周就診人次看起來，疫情雖接近流行期定義（急診就診佔比11％），但增幅趨緩，這週或下週是否進入流行期仍需觀察，春節是否達高峰也需持續監測。先前預估高峰將達12～13萬甚至14萬，目前研判將下修至12萬上下，後續不會再更高。

羅一鈞說，除了增幅趨緩，也看到K分支佔比下降、B流上升，由於春天B型流感會變多，下一波將觀察春節後開學季，是否因B流帶來疫情小高峰。今年冬季流感反常未見大流行，上周就診人次11萬人，創下4年同期最低、最晚進入流行期狀況，與疫苗保護力足夠、秋季流感提前流行有關。

疾管署統計，截至1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑。近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾，尤其長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，應儘速接種公費流感。

