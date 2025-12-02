國內流感疫情持平 新冠處低點波動

國內流感疫情持平、COVID-19處低點波動，仍具重症病例發生風險；上週類流感門急診就診人次與前一週相當，新增二十四例流感併發重症病例、新增九死，其中本流感季最小死亡個案為北部五歲女童，因流感併發急性壞死性腦病變導致心肺衰竭。疾管署發言人林明誠表示，國內流感連八週下降，預估不會再繼續下降，因本周氣溫下降，預期在這一二週會出現較明顯的上升，並預計於農曆春節前後達到高峰。

疾管署防疫醫師林詠青指出，本流感季年紀最小死亡個案為北部五歲女童，因流感併發急性壞死性腦病變致心肺衰竭。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025-2026）流感季累計三四九例重症病例及五十三例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者（占六十四%）及具慢性病史者（占八十三%）為多，九十三%未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年十月起新增病例有九成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。