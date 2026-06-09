國內爆今年首例本土副傷寒！北部男發燒痠痛確診 疾管署急查感染源

國內出現今年首例本土副傷寒，北部50多歲男確診康復，8接觸者陰性。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 疾管署今(9)日公布國內出現今(2026)年首例本土副傷寒確診！北部50多歲男性5月下旬發燒及全身痠痛，就醫後確診，目前已康復。疾管署表示，8名接觸者採檢均陰性。副傷寒透過受污染飲食傳播，疾管署強調，民眾務必留意手部與飲食衛生以防感染。

疾管署指出，依據統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。從2022年至今年，本土累積病例數分別為6、26、3、0及1例；境外移入累積病例數分別為0、2、1、1及0例。其中2023至2025年間的境外移入病例，感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。針對此個案，衛生單位已啟動相關防治措施，詳細調查飲食等暴露史，並衛教接觸者進行健康監測，同時督導落實職場營業衛生管理。

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疾管署表示，依據全球疾病負擔(GBD)研究資料顯示，全球2023年副傷寒病例數約172萬例，其中約1萬例死亡，疫情呈現逐年下降的趨勢。然而，地理分佈具有明顯的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞為最高，尤其集中於印度(約130萬例，達全球75%)，其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國病例數亦高。已開發國家面臨境外移入病例風險，如國人常赴之韓國及日本兩國每年仍偶有零星病例。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週。常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。疾管署強調：「民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。」

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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