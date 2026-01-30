國內爆今年首例「漢他病毒」 北部7旬男感染死亡

疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒病例，北部一位70多歲男性具有慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，在1月上旬出現呼吸喘、發燒等症狀，於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭死亡，確診為漢他病毒症候群。環保單位在男子住家附近捕獲2隻老鼠，經檢驗漢他病毒抗體陽性。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，目前已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

為預防漢他病毒，疾管署呼籲落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

