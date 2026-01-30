國內爆發首例漢他病毒 台北7旬翁感染後8天不治身亡

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，其傳染途徑是經由吸入鼠類分泌物或排泄物等方式感染。示意圖。（取自freeik）





台北市今天（30日）公布今年國內首例漢他病毒症候群本土確定病例，個案為居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫返家後2日，出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，後續因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。

北市衛生局指出，該名男子近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫返家後2日，出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，經檢驗診漢他病毒感染。

事發後，北市衛生局及環保局已前往個案住家及周邊展開捕鼠作業，捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性，並於個案住家半徑200公尺範圍，全面進行噴消、孳生源清除、投藥及滅鼠作業。

北市衛生局表示，漢他病毒症候群因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑係經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

北市衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必佩戴口罩避免吸入污染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1比9之比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。





另外，如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

北市衛生局最後呼籲，民眾應落實居家防鼠3不策略，包括「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，並修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。（責任編輯：殷偵維）

