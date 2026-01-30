國內爆首例漢他病毒！70多歲男感染死亡

▲北市爆今年首例漢他病毒，提醒民眾落實居家防鼠3不策略。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 北市衛生局今（30）日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，為國內今年首例。衛生局說明，個案是居住在大安區的70多歲男性，因症狀嚴重就醫，入住加護病房，但因敗血症併多重器官衰竭等死亡，檢驗確診漢他病毒。疫調發現住家周遭常有鼠類出沒。

北市衛生局表示，該名70多歲男性近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

廣告 廣告

北市衛生局及環保局於1月23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業，釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，1月27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。1月29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於1月30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。

北市衛生局表示，漢他病毒症候群因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，務必戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。

若已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，衛生局指出，應以市售漂白水以1:9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

北市衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。

如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1:9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

北市衛生局說，如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，亦應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局呼籲，落實居家防鼠3不策略，包括不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食；平時應留意環境中老鼠可能入侵路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙。

廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中蛋雞禽流感撲殺近5千隻 農業部：雞蛋供應尚屬無虞

長榮飛機返台「落地音樂」超感人！暖心故事曝 因張榮發1指示

52歲女運動後「泡湯半小時」！突暈倒 醫示警1問題常被忽略