國內現蹤今年首例日本腦炎病例 各年齡層都有感染風險

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國內出現今年首例日本腦炎病例，各年齡層都有感染風險（記者王芓諭攝）

國內也出現今年首例本土副傷寒確定病例（記者王芓諭攝）

疾病管制署今天（9日）表示，國內出現今年首例本土日本腦炎病例。每年6到7月為日本腦炎流行高峰，各年齡層都有感染風險。另外，國內也出現今年首例本土副傷寒病例，本土病例數與前二年同期相當，全球疫情主要集中在衛生基礎設施薄弱地區。

今年國內出現首例日本腦炎確定病例，疾管署防疫醫師黃柏翰表示，個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈。同時也會加強對當地民眾的衛教宣導，特別提醒傳播日本腦炎的病媒蚊常常滋生於水稻田、溝渠、養豬場等，吸血高峰時間於黎明或黃昏，預防日本腦炎最有效的方式就是施打疫苗，幼兒應該要在出生滿15個月接種第一劑、間隔12個月接種第二劑。

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國內也出現今年首例本土副傷寒確定病例，防疫醫師黃柏翰呼籲民眾注意飲食及手部衛生，提醒副傷寒主要是透過食用或飲用，受到感染者或帶菌者的糞便、尿液等，還有受到污染的食物、飲水來傳播，要預防副傷寒需要注意飲食衛生與手部清潔才能夠有效預防副傷寒的傳播。

另外近期國內新冠疫情有緩升現象，提醒民眾適時佩戴口罩，落實手部及呼吸道衛生，具重症風險因子民眾應接種疫苗，如出現疑似症狀請儘速就醫。疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，民眾如需查詢疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息。