國內知名「卡商」負責人欠稅逾億 台北分署施鐵腕管收獲准

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

前身為國內經營規模數一數二的「卡商」公司的王姓前負責人，101年至106年間年收高達5億元，卻滯欠鉅額營業稅及罰鍰逾1億5968萬元，經移送行政執行署台北分署，執行人員查獲王某顯有履行義務的可能卻不履行，並且有隱匿財產之實，向法院聲請管收獲裁准。

台北分署表示，王某經營的公司，前身為國內經營規模數一數二的「卡商」，101年至106年間年收高達5億元。該公司利用非法DMT節費設備，供應鉅量門號予境外客戶，未經主管機關許可而中轉電信，將境外發話佯作國內發話，其架設的電信節費設備插用電話卡，即俗稱「貓池」或「卡池」，多是詐騙集團組織犯罪之機房所使用，嚴重危害國人財產安全。

此外，王某為求無本經營非法電信業務，先以電話卡外銷出口名目向國稅局申報適用零稅率，企圖申請退稅未果，更向無實際交易之第三人公司購買287張發票，用以虛報102年12月至106年10月之進項稅額，而遭國稅局查獲後補徵本件鉅額營業稅及罰鍰。

臺北分署嚴密追查，鍥而不捨地分析王某虛偽藏匿的金流，並比對眾多司法文書及關係人證詞，發現王某於公司欠稅後仍令會計人員分次提領大額款項，使累計逾1億3720萬餘元的鉅額資金流向不明，王某更疑與另一現遭起訴之詐欺集團合作，相互提供帳戶及資金使用。法院認定王某顯有履行義務之可能，故不履行，並隱匿處分義務人財產，裁准管收。

台北分署強調，維護國家財政與社會公平正義是台北分署職責所在。台北分署除以管收手段對王某施以心理強制外，更將繼續追繳到底，以貫徹國家公權力。堅決杜絕此類非法電信業者以逃稅方式經營，以免助長猖獗的詐欺犯罪，全力捍衛國人的財產安全。

