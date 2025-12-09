國內第一檔！0050規模登「兆元」俱樂部 22年來年化含息報酬12.6%

國內首檔ETF「元大台灣50」（0050）周一（8 日）規模突破兆元大關，成為國內首檔「兆元級」ETF。其成立來至 11 月 28 日含息報酬率 1,261%，以每年 250 交易日換算，年化報酬率約為 12.6%， （示意圖）

[Newtalk新聞] 國內首檔ETF「元大台灣50」（0050）在台股市值成長與申購金額帶動下，周一（8 日）規模突破兆元大關，成為國內首檔「兆元級」ETF。

台積電（2330）周一收在 1,495 元，上漲 35 元或 2.4%，總市值衝上 38.77 兆元，今年來大漲逾 4成，在台積電帶動下，引領投資人認同台股長期投資價值，0050 當天收在 63.7 元，漲幅 1.51%，市值達 1 兆 13.96 億元；今年來，這檔 ETF 大漲 30.36%。

0050 投資台灣上市企業中市值前 50 強，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業來追求報酬表現。元大投信指出，0050 於 2003 年 6 月 30 日掛牌，參與加權股價指數從 4,800 點至超過 28,000 點、上市企業市值成長逾 8 倍，22 年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

據證交所、投信投顧公會資料統計至 12 月 8 日，0050 今年來淨申購 3,483 億，至最新規模來到 1 兆零 40 億元，為台灣ETF存股首選。

從長期投資角度而言，0050 成立以來至 11 月 28 日含息報酬率 1,261%，以每年 250 交易日換算，年化報酬率約為 12.6%，陪伴投資人長線共享台股成長果實。規模突破兆元後，0050 進入規模逾 1 兆元之部分經理費率 0.05% 的最低區間，在規模成長、經理費率隨之調降的架構下，以最新規模 1 兆零 40 億元計算，經理費率已降至約 0.095%，未來持續朝 0.05% 下降，有利長期投資。

元大投信提醒，0050 完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

