國內線航班退票新制 連假手續費最高30%

連續假期一到，離島國內線機位總是供不應求，但旅客重複訂位、臨時退票狀況層出不窮，導致機位被占用卻無法即時釋出。為改善連假疏運期間機位使用效率，交通部調整國內線退票制度，針對特定連假航班，祭出退票費用分級機制，最高可收取票面價的30%。

依據新規定，凡屬3天以上法定連續假期、且公告為疏運期間的國內線航班，若機票原本設有「逾期作廢」等使用限制，辦理退票時不再統一收取最高10%手續費，而是改依旅客退票時距離航班起飛的時間長短採分級計費。新制訂於3月9日生效，並配合今(2026)年勞動節連假正式實施。

連假期間離島航線需求高度集中，過去常有旅客因行程未定，先行預訂多個航班，甚至不同時段、不同班次，等到行程確認後再退票，使得部分機位長時間被占用，真正有搭乘需求的旅客反而買不到票。交通部透過提高臨近起飛時間的退票成本，鼓勵旅客及早確認行程，讓確定不搭乘的機位能提前回到市場。

新制規定，旅客若在航班起飛前7日以上申請退票，手續費最高不得超過票面價10%；起飛前1日至6日內退票，最高可收取20%；若拖到航班起飛當日才辦理退票，手續費上限則提高至票面價30%。以台北往返離島航線為例，全額票價約兩千多元，當日退票的手續費金額將明顯高於過往。

不過，新制並非一味加重旅客負擔。此次修法將過去航空公司內部作業慣行的「不可抗力退票機制」正式明文化，納入定型化契約內容。旅客若因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由無法搭機，只要在航班起飛前通知原售票單位，並於退票時依規定檢附相關證明文件，即可免付退票手續費。

此外，為避免票價優待制度遭濫用、減少消費爭議，修正條文同步強化優待票查驗規定。未來凡依兒少、長者、身心障礙或離島居民補貼等法規享有國內線優惠票價的旅客，無論在購票或實際搭機時，都必須出示身分證明文件正本，才能適用相關優惠。

行政院消費者保護處則提醒業者，國內線機票屬於定型化契約，業者所用的契約內容若違反公告應記載事項，經限期改正未改善者，依《消費者保護法》處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰；再次未改正者，最高可罰50萬元，並得按次處罰。

