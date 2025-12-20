國內羽壇年底壓軸賽事登場 YONEX「王者之志」台中開戰

國內羽壇壓軸盛事「YONEX王者之志全國羽球錦標賽」20日盛大登場。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

2025年度國內羽壇壓軸盛事「YONEX王者之志全國羽球錦標賽」20日於國立台灣體育運動大學體育館盛大登場，賽事橫跨國小、國中、高中、大專及成人菁英組，共吸引超過2000名選手參賽，規模再創新高。主辦單位特別邀請男單世界排名第12的「左手重砲」林俊易、女單世界排名第16的邱品蒨等頂尖國手親臨現場，為賽事增添星度與話題性。

台中市運動局表示，「王者之志」賽事歷年曾於印尼、丹麥、中國、馬來西亞等世界羽球強權國家舉辦，並於2024年首度移師台灣台中。今年賽事持續選擇台中作為主辦城市，不僅展現台中完善的場館條件與辦賽能量，也象徵中市已成功接軌國際羽球版圖，持續朝「酷運動城市」目標邁進，落實青少年培育、全民參與與運動發展的多元願景。

賽事以「青少年發展、群體共榮、羽球探索、運動發展」為核心願景，延續YONEX全球「王者之志」巡迴精神，展現跨越世代的羽球精神傳承，此屆賽事星光熠熠，除林俊易、邱品蒨領銜外，還包括男雙「涵劉組合」楊博涵、劉廣珩，混雙好手胡綾芳，以及潛力新秀鄭宇倢等多位征戰國際賽場的國手齊聚台中。多位球星於開幕式現身與球迷近距離互動，分享競技經驗，也勉勵年輕選手勇敢追夢、持續精進。

「YONEX王者之志全國羽球錦標賽」涵蓋大專、高中、國中、國小及成人組，吸引逾2000名選手報名，為全台年齡層最完整、規模最盛大的年度羽球公開賽。有別於大型場館，主辦單位精選5面高規格比賽場地，以「國際公開賽規格」為定位，讓國小選手也能站上頂級舞台，體驗職業級賽事氛圍。獎勵方面，總獎金高達75萬元，企業團體項目冠軍15萬元、亞軍7.5萬元、季軍3萬元；此屆「全台菁英成人組」團體賽，主辦單位特別打造一座比照世界羽聯（BWF）國際團體賽規格的冠軍獎盃，奪冠隊伍不僅可獲最高榮譽，其隊名更將永久刻印於獎盃之上，象徵如湯姆斯盃、蘇迪曼盃般的歷史定位，預期將激發選手展現最高水準的競技實力。賽事期間，YONEX官方商城特別設立品牌體驗區，現場除展示YONEX球鞋核心科技「GRPHT THRTTL」，讓球迷近距離了解鞋款在推進力與穩定性上的設計亮點外，同步推出官方商城獨賣商品 與賽事限定優惠活動。