國內腸病毒疫情升溫 請家長及教托育機構提高警覺

疾病管制署今天（25日）提醒，國內腸病毒疫情持續上升，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。

依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期且疫情持續上升，第47週門急診就診計11,893人次，較前一週上升3.9%；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例含9例死亡，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險，提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持幼兒活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，平時消毒可使用濃度500 ppm的含氯漂白水針對幼兒常接觸表面進行消毒；如處理腸病毒病人分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1,000 ppm的含氯漂白水；消毒水擦拭完畢後，需靜待10分鐘再用清水擦拭一次。