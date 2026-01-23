國內航空票價傳漲 地方憂壓垮澎湖旅遊業

2026年1月23日澎湖縣／華信和立榮兩家國內航空公司，去年向民航局送交票價調整申請，也讓澎湖地方憂心成為壓垮澎湖旅遊業的最後一根稻草。（許逸民攝）

國內航空公司以成本上漲，向民航局送交票價調整申請，目前正由民航局檢視審議中。消息傳到澎湖，地方憂心交通部若同意航空公司國內航班調漲票價的要求，除了離島居民交通必要支出提高之外，在國旅不景氣當下，恐怕更會是壓垮澎湖旅遊產業的最後一根稻草。

華信及立榮航空公司，以國內線機票票價制度長年未全面檢討，在人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重為由，去年向民航局送交票價調整申請，其中華信希望票價至少調漲一成。

飽受失眠所苦的立委楊曜今天凌晨在臉書發文說，二十年來，台灣的最低基本工資已經翻倍了，國內航空票價，除了油耗隨著國際燃油價格漲跌調整之外，其餘成本都是二十幾年前核定的，要求漲價好像不是無理的要求，怎麼可能永遠不漲價呢。

但他建議，用減免相關規費的方式來降低國內航空公司的成本，來代替調漲票價的訴求。且如果交通部同意漲價，應該同時檢討相關的航班臨時取消、併班以及非天候因素與機械故障的航班延誤旅客賠償事宜，保障乘客權益。

此外，楊曜也強調國內航空公司雖然是民營企業，但是兼負政府對離島居民交通權益保障的責任，如果實施浮動票價會讓離島居民生活支出增加不確定性，在觀光旺季時也會墊高到澎湖旅遊的成本，進而衝擊觀光發展。

現行國內線票價機制，是民航局於1999年11月，依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，2014年僅針對燃油成本改採油價公式浮動調整。

