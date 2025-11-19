國內航空首度合作迪士尼 華航「動物方城市2」彩繪機亮相

中華航空與華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全新主題彩繪機。（陳祐誠攝）

中華航空與華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全新主題彩繪機，飛機今日正式出廠亮相，下午啟程由台北飛往洛杉磯，未來陸續前往安大略、曼谷、東京及大阪航線。

中華航空與華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全新主題彩繪機。（陳祐誠攝）

華航「動物方城市2主題彩繪機」亮相，超過百名華航員工及親屬熱情參與，卡通裡的人氣主角胡尼克（Nick Wilde）及哈茱蒂（Judy Hopps）也驚喜現身。

「彩繪機不是帶來多少利潤，而是保有多少夢想！」華航董事長高星潢表示，這是台灣航空史上第一次與迪士尼合作的彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜。

旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

機身彩繪匯集胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航總經理陳漢銘說，與迪士尼合作洽談半年終於促成，迪士尼的創作不只小孩可以看，大人也能一同欣賞，創造回憶。彩繪機首航洛杉磯後，接下來也會前往安大略、曼谷、東京、大阪航點，歡迎旅客搭乘。

華航除了特別推出一系列「動物方城市2主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客，陪伴親子一同展開奇幻旅程。色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。

