國內藥荒擴大！6款「抗凝血劑、降血壓藥」缺貨 石崇良說重話：追究責任

記者簡浩正／台北報導

國內又傳缺藥問題。（圖／翻攝自unsplash）

國內又傳缺藥。台灣第一三共公司近日發函給醫療院所、藥局，指部分藥品因為國外製造廠系統異常，導致供應延遲，可能出現短期缺貨，受影響品項涵蓋「抗凝血劑、降血壓藥」等6品項。衛福部食藥署今（21）日說明，相關品項中有1項屬必要藥品，廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

衛福部長石崇良今日下午出席「從140公里求生路到0距離！衛福部發布《台灣居家透析白皮書》 打造「以家為核心」的醫療韌性」記者會時也回應，已請食藥署第一時間去了解，上午食藥署王副署長也已說明，目前狀況據廠商表示是意外事件造成製程線上的缺貨所造成，不過這些藥品都已過專利期，市面上有很多學名藥可使用、不至於造成臨床使用上缺藥的問題。

不過石崇良也說，這樣的機制需要能夠更早通報，「所以我們也會去追究責任，必要時要依法做行政處分。」

石崇良（右五）今日下午出席「衛福部發布《台灣居家透析白皮書》 」記者會。（圖／記者簡浩正攝影）

據悉，業者表示因國外製造廠系統（ERP）異常導致供應延遲，致可能發生短期缺貨情形，受影響的6款藥物包括：里先安膜衣錠30毫克、里先安膜衣錠15毫克、德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克、舒脈康膜衣錠5/20毫克、舒脈優膜衣錠20/5/12.5毫克、舒脈優膜衣錠40/5/12.5毫克等。

業者表示，前述系統問題現已排除，目前工廠正在加速出貨，先前受影響的訂單仍依序處理中，整體供應狀況仍需1-3個月的調整期間；並強調本次供應影響，僅屬供應鏈及物流排程問題所致，並非產品品質、安全性或法規合規性相關問題。

食藥署副署長王德原今日在食藥署例行記者會上說明，今年1月初陸續接獲，台灣第一三共股份有限公司通報，案內上述6項藥品供應不穩，主要因德國製造廠供應系統問題而影響供應，這些藥品屬口服抗凝血藥品、降血壓藥品，國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。

他進一步指出，當中的「里先安膜衣錠」，主成份為Edoxaban，屬於藥事法第27-2條的必要藥品，為口服抗凝血劑；有關該藥廠是否延遲通報違反藥事法相關規定一事，王德原表示，將請台灣第一三共公司以書面檢具佐證資料，說明是否符合通報期限，後續依藥商回復進行處理。

