國內連假機票 3／9起退票最高收30％

民航局宣布，連假疏運期的離島國內線機票，將實施「退票費用分級制」，最高收票面價30%。示意圖。（本報資料照片）

連續假期間離島航班一位難求，交通部民用航空局會提前將澎湖、金門、馬祖等離島劃為管制航線，統一開放旅客訂位，但旅客搶到票後未搭乘，等於影響其他人權益。交通部昨日修正規定，過去民眾退票最多須支付10％手續費，3月9日起分為3種級距，拖到當天才退票，航空公司可收30％手續費。

目前對3天以上連假疏運期間的機票，航空公司會於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，並支付最多10％退票手續費。

民航局指出，為了鼓勵旅客在連假期間能儘早確認行程、提升機位使用率，將針對上述機票實施「退票費用分級制」，於航班起飛前區分3個不同階段酌收費用。

退票費用依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10％、20％及30％的手續費。

民航局說明，連假離島機位需求集中，部分旅客為確保行程順利，可能預先訂購不同航班機票，致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他有需求旅客購票權益。

民航局強調，此次修法，是要鼓勵旅客儘早確認行程，讓未使用的機位能及早釋出給真正有需求的旅客，減少候補人數，確保消費者享有公平取得搭乘機會。

考量政策宣導期及相關作業準備，公告生效日配合勞動節連續假期管制航線售票日程，定於今年3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施。

此次修正規定，也將航空公司原本內部已普遍採行的不可抗力退票處理機制，明確納入契約內容。旅客若因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件者，得免收退票費用。

民航局強調，將此機制明文化，可讓旅客更清楚自身權益，也鼓勵若確定無法搭機，應提早告知航空公司，以利機位釋出予其他有需求的旅客。

另外，為了確保國內線票價優待制度公平適用，本次修正規範具有國內線優待票價資格的旅客，須出示相關身分證明文件正本，使相關優待規定落實並避免爭議。