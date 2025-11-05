國內金控版圖洗牌！玉山金宣布併三商壽躍升第五大

玉山金控、三商美邦人壽以及三商，今天(5日)傍晚於證交所正式宣布，玉山金和三商壽董事會，已經通過雙方合意併購。此項交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。玉山金在併購三商壽後，資產規模將突破新台幣5.8兆，躍升為第5大上市金控公司。

玉山金和三商壽董事會也通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，此合併案需待主管機關審議核可後才能生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，在國內14家金控公司中，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

三商壽於1993年由三商行(現為三商投控)發起成立。2000年與美商MassMutual金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽。2012年掛牌上市，目前總資產達1.6兆，為國內第7大壽險公司。三商壽擁有約11,000位員工，總保費居市場第7。三商壽的最大股東三商投控成立迄今已逾60年，投資經營橫跨零售、餐飲、家具、資訊、製藥等。

玉山金控董事長黃男州表示，壽險加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈。他強調，此案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏的成果，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山接下來會以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。(編輯：陳士廉)