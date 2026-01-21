國內防彈背心採購嚴重影響國安 最高檢責令檢察機關強化系統性偵辦 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

最高檢察署今（21）日表示，多年來軍警用防彈背心採購涉弊案件一再發生，計畫性的犯罪手法，有集團化、組織化、綁標化傾向，嚴重影響軍、警人身安全及國家安全，最高檢已責令檢察機關強化系統性偵辦，遏止劣質防彈背心流入市面，並函請相關機關依法核實管制風險，確保社會與國家安全

最高檢指出，多年來不肖業者介入軍警用防彈背心之政府採購案，交付不符合採購案規格或安全性要求之防彈背心或相關產品（如：吸震片、抗彈纖維布）予國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等採購機關，嚴重影響第一線軍、警、矯正機關執勤同仁之人身安全與國家安全。

最高檢察署蒐集相關資料，爬梳、分析是類案件，發現弊案範圍遍及全國各機關；被告利用案件偵審程序及採購法刊登公報前之空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤之犯罪手法；有集團化、組織化、綁標化傾向。

最高檢察署日前邀集高雄高分檢、台北地檢、桃園地檢、橋頭地檢等偵辦此類案件之檢察署召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，各檢察署就具體個案中被告之犯案手法、主要答辯及法院量刑妥適性等面向充分交流意見，並將強化系統性偵辦，避免因案源、偵辦單位與移送時間不同，致各檢察署分別偵查，因偵查步驟不一及資訊盲點，致衍生集團性、組織性犯罪，對國家安全造成嚴重危害。

會中就檢察機關偵辦是類案件作出4項決議，一、偵查中案件，情節嚴重者，應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技設備監控。二、審理中案件，如個案情節重大者，應從重具體求刑。

三、判決確定案件，應儘速執行。四、個案應審核有無國家安全法第11、12條（違法履約交付或提供陸製軍品罪）之適用。

另就不同檢察署之個案，如被告涉及多起案件，將由地檢署對一再涉案之特定被告進行科技設備監控，避免被告逃匿影響後續偵、審或執行程序。

最高檢表示，已函請國防相關單位進行系統性之風險管理預防，辦理國家安全法第11條之採購案時，招標文件應載明「本採購案應依國家安全法管制」，一經載明，如有違反，依國家安全法，最重可處10年有期徒刑，確保國防軍品設施及提供服務之安全

最高檢呼籲，國防單位以外之司法、行政機關，例如調查局、海巡署，警政署，矯正署等，亦應注意避免業者以違反政府採購法或偽造文書之方式，進口大陸、港澳地區或境外敵對勢力之產品，以維護執勤同仁人身安全。

照片來源：最高檢察署

