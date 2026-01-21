國內防彈背心採購弊案頻傳 最高檢將拉高為國安案件偵辦

劣質防彈背心。最高檢察署提供



近年來，國內軍警用防彈背心採購案件頻繁爆發弊端，涉案手法呈現集團化、組織化及綁標化趨勢，對國家安全及軍警人員人身安全構成重大威脅。最高檢察署近日召集多地檢察署召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，並達成共識，將依照新修訂《國家安全法》規定，任何違法履約交付或提供來自大陸、港澳地區或境外敵對勢力的不實軍品，最重可處10年有期徒刑及新台幣5000萬元罰金，以確保國防軍品及服務的安全。

防彈背心弊案影響重大 國安風險升高

多年來，不法業者屢次參與軍警用防彈背心的政府採購案，提供不符合規格或安全性要求的防彈背心及相關產品（如吸震片、抗彈纖維布）予國防部、法務部調查局、矯正署及警政署等單位，嚴重威脅第一線執勤人員的生命安全。最高檢察署分析相關案件後發現，犯罪分子利用偵審程序和採購法漏洞，透過圍標、分潤等方式謀取暴利，顯示出高度組織化的犯罪特徵。

全國各地檢聯手強化偵辦 防範犯罪組織趁隙牟利

為有效打擊此類犯罪行為，最高檢察署邀集高雄高分檢、台北地檢、桃園地檢及橋頭地檢等單位，共同協力偵辦相關案件。在會議中，各檢察署針對具體案件的犯案手法、主要答辯及法院量刑妥適性進行深入討論，並達成以下共識：

1. 從速從嚴偵辦嚴重案件：對於情節嚴重的案件，應加快偵辦進度並查扣不法所得，必要時進行科技設備監控。

2. 加重求刑與執行：對於審理中案件情節重大者，應從重求刑；已判決確定的案件須儘速執行。

3. 適用國家安全法條款：針對違法履約交付或提供陸製軍品的行為，應依《國家安全法》第11、12條追究刑責。

個案處理進展 有效遏止不法行為

各地檢察署根據會議決議已展開具體行動。高雄高分檢針對涉案金額高達新台幣1億3000餘萬元的被告楊姓及李姓嫌犯案件，已向法院提出從重求刑建議；台北地檢則針對2名有前科且再犯的嫌犯加強偵辦力度，並考慮申請撤銷緩刑；桃園地檢和橋頭地檢則分別針對相關案件中的逃匿嫌犯啟動通緝程序與科技監控措施。

強化國防採購風險管理 嚴防不法產品流入

最高檢察署已致函國防相關單位，要求進行系統性風險管理。根據2024年12月1日施行的《國家安全法》第11、12條，任何違法履約交付或提供來自大陸、港澳地區或境外敵對勢力的不實軍品，最重可處10年有期徒刑及新台幣5000萬元罰金。招標文件亦應明確載明相關規範，以確保國防軍品及服務之安全。

最高檢察署強調，不僅是國防單位，其他司法及行政機關如調查局、海巡署、警政署及矯正署等，也應嚴格監控採購流程，避免不肖業者以違反政府採購法或偽造文書的方式，將來自大陸、港澳地區或境外敵對勢力的不合格產品引入市場，以確保第一線執勤人員的人身安全。

最高檢察署將持續加強系統性偵辦機制，全面堵截不法行為，共同維護社會與國家安全。

