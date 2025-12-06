國內離岸風電自主里程碑 全台首座海底電纜廠開幕
（中央社記者洪學廣高雄6日電）離岸風電產業國產化，全台首座海底電纜生產工廠今天在高雄開幕。市長陳其邁說，高雄港A6-A碼頭啟用後，將優化海纜組裝與運輸效率，預計工廠明年完成認證，2027年量產供貨。
為加速台灣離岸風電產業鏈國產化、強化綠色供應鏈韌性，陳其邁上午出席華新能源海纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮，見證台灣首座本土海底電纜廠落成。標誌台灣離岸風電產業國產化邁向新的里程碑，這項投資預計明年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨，可供應超過1.5GW市場需量產能。總統府資政沈榮津、經濟部次長何晉滄、台灣港務公司董事長周永暉、台電董事長曾文生、陳其邁等人均到場祝賀。
陳其邁表示，高雄卓越的港口基礎設施、高效行政服務以及關鍵產業戰略地位，使高雄成為華新實現其「能源韌性」與「綠能電網建設」承諾的最佳戰略基地。離岸風電是推動台灣能源轉型關鍵動能，海底電纜則是支撐離岸風場運作不可或缺的基礎設施。
陳其邁說，這次啟用的高雄港A6-A碼頭，是華新能源電纜系統公司與台灣港務公司共同打造的國內首座專用海底電纜碼頭，將有效優化海纜組裝與運輸效率。高雄市政府與中央及港務公司合作，在整個投資案過程中提供了高效行政支援，從2022年4月華新麗華拜會說明投資計畫開始，市府即協助協調跨局處行政協助，讓華新於2年內完成建廠事宜。
華新麗華董事長焦佑倫指出，能源韌性是國家經濟與國家安全關鍵。台灣要確保自身能源供應穩定與自主，必須善用地理環境與海洋資源，在自己的土地上用自己的資源建設屬於自己的能源網絡，才能在面對地緣政治與全球供應鏈變動時，展現強大韌性與競爭力，為產業發展提供堅實後盾。
高雄市經發局新聞稿說明，華纜系統與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資，引進海纜領先製程、國際級品管體系，及全流程營運管理系統，打造首座在地化海纜生產基地，確立了台灣在海纜製造標竿地位。華纜系統海纜廠占地7萬多坪，包含一座地上6層、總高度達50公尺塔樓，符合國際最高等級ESG規範與低碳智慧製程，展現企業對生產流程與永續製造高度重視。
經發局表示，華新麗華投資案是市府與中央、企業三方合作成功典範。從建廠之初，市府即透過「投資高雄事務所」設置的專案經理全程協助，從建築線申請、都市計畫多目標使用變更、建照核發到廠內殘土處理等行政協調事宜，市府都積極協助，確保建廠如期、如質地進行。（編輯：黃世雅）1141206
