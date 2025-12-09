國內首例本土球黴菌症！北部貨櫃清潔維修男感染

疾管署今天（9）公布，國內首次驗出本土球黴菌，個案為一名北部50多歲本國籍男性，工作負責貨櫃內部維修及清潔，疑似在作業過程中吸入貨櫃內塵土而感染。（王家瑜攝）

疾管署今天（9）公布，國內首次驗出本土球黴菌，個案為一名北部50多歲本國籍男性，工作負責貨櫃內部維修及清潔，疑似在作業過程中吸入貨櫃內塵土而感染。疾管署副署長林明誠強調，球黴菌不是法定傳染病，不會在人與人之間傳染，多數感染者會自行痊癒，但仍請相關從業人員注意個人防護。

疾管署自今年8月建立球黴菌症送驗機制，今天發布首例球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土確診個案，為北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。

廣告 廣告

確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

疾管署說明，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。少部分人（如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群）可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。整體致死率低於1％，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

台大醫院今年8月曾召開記者會提醒，近年境外移入球黴菌症感染者有明顯增加的現象，大部分都曾去過美國西部或南部。隨著國人至海外洽公或旅遊大幅增加，暴露風險亦同步上升。

疾管署指出，考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升趨勢，台灣雖非球黴菌症流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。相關職業人員及4周內曾至或居住於流行地區的民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。

更多中時新聞網報導

外送保底45元 工會批保障平台

足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉