國內首例本土球黴菌症！北部5旬男確診 疑「貨櫃」帶原感染
國內出現首例球黴菌症本土確診個案！疾管署今（9）日公告，北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides），推測可能是工作期間清理空貨櫃時，不慎吸入於國外受汙染的塵土而感染，所幸經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善。
疾管署表示，確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身，進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染，不過經衛生單位追蹤職場接觸者的健康狀況，目前皆無相關症狀。
疾管署指出，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲山谷及沙漠地區的流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子的塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。
疾管署說明，多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀，少部分如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，則可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。不過整體致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需治療即可自行痊癒，若為球黴菌症嚴重疾病，或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。
考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升的趨勢，疾管署提醒，台灣雖非球黴菌症的流行地區，但包含貨櫃相關從業人員、港埠工作人員等相關職業，仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司也應定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常，如出現疑似感染症狀，就醫時應告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。
責任編輯／馮康蕙
