國內首例本土球黴菌症！50多歲貨櫃工「敲打作業」疑吸入污染塵土感染
疾管署今（12／9）日公布，自今年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土確診個案，為北部50多歲本國籍男性，其工作內容需在貨櫃間穿梭並進行敲打作業，疑因擾動受污染塵土而吸入真菌感染。這也是國內首例經疾管署實驗室培養確認的球黴菌症病例，其並非法定傳染病，不會人傳人。
球黴菌症過去多為罕見的境外移入病例，但隨著國內科技大廠赴美設廠，近期境外移入個案明顯增加。台大醫院也在今年8月底發出警示。疾管署指出，該名個案疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。
疾管署表示，該名確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。
疾管署指出，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。
少部分人（如免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群）可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。惟整體之致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒，且該疾病不會人傳人；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。
疾管署進一步指出，考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，提醒臺灣雖非球黴菌症之流行地區，但相關職業人員（如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員）仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。另相關職業人員及4週內曾至或居住於流行地區之民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。
