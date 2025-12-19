國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 台塑化估2029年底商轉
〔記者李文德／雲林報導〕台塑石化公司(6505)配合政府能源政策，投資逾1300億元將雲林麥寮六輕汽電廠轉型為天然氣發電，設置麥寮南公用碼頭及LNG天然氣接收站(六接)和天然氣發電廠工程，今 ( 19 )日三工程舉辦聯合動土儀式。台塑表示，天然氣發電廠兩部120萬瓩新發電機組，預估年發電量逾140億度，佔全國約5%，預計2029年底商轉供電。
動土典禮由台塑石化董事長曹明主持，台電董事長曾文生、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱與多位地方民代等人出席。
台塑化指出，台塑麥寮汽電廠3組燃煤機組有2組已停止運轉，最後1組在今年底停運，配合政府能源政策全面轉燃天然氣，因此規劃在麥寮六輕建置燃氣複循環發電機組面積37公頃，新設2部各120萬瓩燃氣機組；液化天然氣接收站開發面積37公頃，第一期興建2座16萬公秉儲槽及氣化設施；南碼頭開發區面積45公頃，含可容納液化天然氣容量26萬公秉等級船舶的LNG卸收碼頭，以管線送至接收站液化天然氣儲槽。
台塑化指出，LNG接收站、儲槽及碼頭工程今天動土，燃氣機組預訂明年3月開工，預計2029年12月31日商轉並接受台電供電調度，預估每年發電量可達140至160億度電，約佔全國發電量5%。
曹明表示，不論是AI、運算中心或半導體、伺服器等產業，對於電力需求都持續攀升，天然氣發電是目前最穩定的供電選項，而天然氣發電攸關台灣整體經濟發展，期盼工程順利推進，為台灣產業提供穩定電力來源，此外煤改氣將大幅降低空氣汙染，碳排量也將降低約6成，未來也將兼顧公安與環保。
曾文生指出，這是國內首例由民營電廠自行興建天然氣接收站，而台塑集團具備完整產業條件，不必仰賴中油供氣體系，對台灣電力結構與能源穩定具有指標性意義，另麥電燃煤供電合約將在年底到期，承諾燃煤機組合約到期便停止運轉。
張麗善表示，南公用碼頭開發不僅支援LNG及能源設施運作，更將成為帶動區域物流、出口鏈結及產業升級的關鍵基礎，建議未見可停靠十萬噸級大型船舶吞吐能力，帶動地方經濟發展與國際競爭力。
