國內首例！台大「深腦刺激系統」植入 緩解男子10年癲癇痛苦

台大醫院完成國內首例最新型深腦刺激系統植入手術，成功治療一名藥物難治型癲癇患者。這名20多歲男性患者自10多歲起飽受癲癇折磨長達10餘年，每月經歷5至10次大發作，症狀包含抽搐及意識改變，跑遍各家醫院治療均未見顯著效果。

台大醫院成功為一名藥物難治型癲癇患者完成國內首例最新型深腦刺激系統（deep brain stimulation, DBS）植入。(圖/台大醫院)

台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦表示，該患者經診斷後發現罹患「基因-結構-免疫」三重病因，包括基因突變、結構問題及免疫發炎問題。患者的癲癇發作位置橫跨不同腦區，無法僅透過切除單一病灶處理，團隊嘗試過多種藥物調整、免疫治療及局部神經阻斷等手術方式，皆無法有效控制病情。

去年5月，醫療團隊為患者進行最新型深腦刺激系統植入手術。饒敦說明，術後前3個月患者狀態不太穩定，9月曾進行二度手術調整，後3個月恢復情況良好，在門診密切追蹤下，發作強度與頻率開始呈現緩解趨勢，獲得更佳控制效果。

饒敦指出，癲癇成因複雜，治療方式包含藥物、飲食治療、手術及神經調節等，整體約有5至7成病人可藉由服藥控制。然而藥物難治型癲癇患者處理較為困難，若能找到明確病灶可進行手術切除，但臨床上常找不到可手術的位置，這類病人就可考慮神經調節治療。

台大醫院醫療團隊由神經部癲癇中心饒敦醫師、神經外科周聖哲醫師與楊士弘醫師組成手術團隊，並跨科合作共同完成。(圖/台大醫院)

國內健保自2020年底開始給付顱外迷走神經刺激等非侵入性神經調節術。饒敦說明，此次導入的新型深腦刺激系統屬於侵入性治療，在深腦兩側刺激調節不同腦區，研究顯示7年內約7成患者可達到不錯的緩解效果。新型深腦刺激系統具備更精細的刺激位點設計與同步深腦訊號監測功能，可在複雜個案中協助醫療團隊更精準地調控神經活動。

本次醫療團隊由神經部癲癇中心醫師饒敦、神經外科醫師周聖哲、楊士弘組成手術團隊，結合影像醫學部醫師陳雅芳、核醫部醫師顏若芳、基因醫學部醫師李妮鍾、內科部免疫風濕過敏科醫師沈玠妤跨科合作完成。

