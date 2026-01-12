國內首家網銀虧轉銀 LINE Bank兩招奠定里程碑

國內網銀迎來首家虧轉盈網路銀行—LINE Bank。

新春伊始，網銀發力。繼樂天銀行宣布新任董事長履新衝業績外，今（12）日LINE Bank（連線商業銀行）自結財報結果，達成單月稅前淨利超過1,100萬，寫下開業4.7年來的重大里程碑，並成為台灣第一家實現獲利的純網銀。

今（12）日對於開業4/7年的LINE Bank（連線商業銀行）來說，是創下里程碑一刻，臺灣3家網銀終於有1家轉虧為盈了。主要動能在於短時間內積極拓展平台生態圈，在貸款與存款規模快速擴張下，LINE Bank強調2025年淨收益表現展現強勁、高速的成長態勢，目標衝刺2026年單季、半年、全年均獲利。

難得出席的LINE Bank董事長黃仁埈強調，LINE Bank的核心價值在於實現「Banking in Your Hand」的願景。能做高貸款效益，主因在於LINE Bank 24小時全天候服務的銀行，相對傳統銀行沒有時差問題。

LINE Bank總經理黃以孟透過，經由多項金融服務，網銀除了沒有時差問題外，同時也提供一般銀行可以做到的服務，打破時空界線的「LINE Bank生態圈」。換匯、存款隨時可辦理。

