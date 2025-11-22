國內首度有化妝品檢出蘇丹紅！ 醫示警「護唇產品風險高」：吃下恐致癌
食藥署昨天（22日）公布，14家業者化妝品檢出蘇丹紅，網購平台亦查出中國產的卸妝膏含有蘇丹紅，是國內首度有化妝品驗出蘇丹色素，目前均要求其下架。對此，皮膚科醫師邱品齊示警，蘇丹紅被吃下後，經腸道代謝會產生致癌風險，其中更以護唇產品風險最高，提醒民眾要注意。
食藥署指出，食藥署持續國際風險訊息，今年10月底傳出部分中國製的化妝品含有蘇丹紅，源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 所生產原料，其中疑似帶有禁用色素「蘇丹4號」原料。
食藥署11月4日通知國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，12日「綠藤生物科技」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號： M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），19日與轄區衛生局到原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，當場扣查3批原料，後續國家實驗室在21日檢驗確認檢出蘇丹紅，雖濃度很高，但仍在定量中。
食藥署20日已要求亦鴻企業提供下游廠商14家業者資訊，並要求48小時內完成下架、回收。另外，食藥署也在網購平台進行抽檢，17日發現「歐妮公司」的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，已要求平台業者全面下架，並將歐妮公司移請所轄衛生局裁處。
對此，皮膚科醫師邱品齊表示，蘇丹紅被國際癌症研究署（IARC）歸類在第3級致癌物，在歐盟、美國、中國及台灣，蘇丹紅皆不得使用於食品中，這是因為蘇丹紅被人吃進去後，經過腸胃道代謝，可能產生致癌化學物質。
邱品齊也說到，由於天然植萃的產品顏色不鮮艷且容易褪色，業者可能會加少量工業色素，目前衛福部訂定的規範中蘇丹色素2號、4號均已被禁用，而護唇產品因容易從口部進入腸胃，風險最高，民眾選購化妝品時務必要注意，如果顏色過於鮮豔、香味太持久，就得小心了。
